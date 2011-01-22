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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Малага
Валенсия - Малага: обзор матча 22 января 2011
Валенсия
22.01.2011, суббота, 23:55
Испания. Примера, 20 тур
4 : 3
Завершен
Малага
16'
Х. Мата (П)
53'
Р. Сольдадо
67'
Э. Банега
90'
А. Адурис
10'
Х. Саломон Рондон
35'
Х. Саломон Рондон
79'
Ж. Баптиста
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Малага
+2
Желтая карточка
Апоньо
ГОЛ! 4:3!
А. Адурис
Пас отдал
Р. Сольдадо
ГОЛ! 3:3!
Ж. Баптиста
Пас отдал
Ресио
Замена
С. Фернандес
️️️️
Дуда
Замена
Хоакин
️️️️
П. Эрнандес
Желтая карточка
С. Асенхо
ГОЛ! 3:2!
Э. Банега
Замена
Ресио
️️️️
Х. Саломон Рондон
Красная карточка
Э. Росарио
ГОЛ! 2:2!
Р. Сольдадо
Пас отдал
П. Эрнандес
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Ж. Альба
Замена
Э. Банега
️️️️
А. Деальберт
ГОЛ! 1:2!
Х. Саломон Рондон
Желтая карточка
Х. Мадуро
Желтая карточка
А. Адурис
Желтая карточка
Ж. Баптиста
Замена
М. Гаспар
️️️️
Э. Мареска
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Мата
16'
15'
Красная карточка
М. Демичелис
10'
ГОЛ! 0:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Апоньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
18
Жорди Альба
ЛВ
23
Хедвигес Мадуро
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
64
Хуан Мата
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Малага
1
Серхио Асенхо
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
24
Элдер Росарио
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
32
Апоньо
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
10
Жулио Баптиста
АП
16
Энцо Мареска
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Валенсия
8
Айосе Сауль
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
17
Хоакин
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
8
Фернандо
ЦП
36
Ресио
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
4-2-3-1
13
Гуаита
22
Матье
5
Деальберт
18
Станкявичус
23
Мигел
23
Мадуро
8
Коста
18
Альба
64
Мата
19
Эрнандес
20
Адурис
4-2-3-1
1
Асенхо
18
Гамес
2
Демичелис
24
Росарио
19
Элизеу
32
Апоньо
4
Камачо
16
Мареска
10
Баптиста
17
Дуда
23
Рондон
5
Деальберт
11
Банега
11
Банега
5
Деальберт
19
Эрнандес
17
Хоакин
17
Хоакин
19
Эрнандес
18
Альба
9
Сольдадо
9
Сольдадо
18
Альба
16
Мареска
20
Гаспар
20
Гаспар
16
Мареска
23
Рондон
36
Ресио
36
Ресио
23
Рондон
17
Дуда
30
Фернандес
30
Фернандес
17
Дуда
Остались в запасе
Валенсия
Малага
8
Айосе Сауль
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
0
Франсеск Арнау
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
8
Фернандо
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
8
Айосе Сауль
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
8
Фернандо
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Валенсия - Малага
2
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 23:55 (прямая)
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