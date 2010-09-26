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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Реал Сосьедад
Мальорка - Реал Сосьедад: обзор матча 26 сентября 2010
Мальорка
26.09.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 5 тур
2 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
7'
Ф. Кавенаги
62'
Ф. Кавенаги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Реал Сосьедад
Замена
Б. Вигуэра
️️️️
Х. Прието
Замена
П. Сутил
️️️️
А. Гризманн
Замена
М. Перейра
️️️️
В. Касадесус
Желтая карточка
Д. Зурутуса
Замена
Х. Льоренте
️️️️
М. Аранбуру
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кавенаги
Замена
Хосеми
️️️️
Э. Нсуе
Желтая карточка
И. Рамис
Желтая карточка
Р. Гонсалес
Желтая карточка
А. Гризманн
Замена
Р. Гонсалес
️️️️
Х. Карлос Нуньеш
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кавенаги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
3
Кевин
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
86
Ратиньо
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
19
Диего Ривас
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
0
Хосеми
ПЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
9
Пьер Вебо
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
11
Пако Сутил
ЛВ
5
Маркел Бергара
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
4-3-3
13
Ават
3
Кевин
4
Рамис
16
Нуньеш
86
Ратиньо
5
Кастро
18
Де Гузман
19
Марти
10
Нсуе
11
Касадесус
79
Кавенаги
4-4-2
1
Браво
3
Гонсалес
3
де ла Белья
15
Ансотеги
19
Мартинес
17
Зурутуса
11
Аранбуру
19
Ривас
10
Прието
23
Тамудо
7
Гризманн
16
Нуньеш
3
Гонсалес
3
Гонсалес
16
Нуньеш
10
Нсуе
0
Хосеми
0
Хосеми
10
Нсуе
11
Касадесус
7
Перейра
7
Перейра
11
Касадесус
7
Гризманн
11
Сутил
11
Сутил
7
Гризманн
11
Аранбуру
12
Льоренте
12
Льоренте
11
Аранбуру
10
Прието
25
Вигуэра
25
Вигуэра
10
Прието
Остались в запасе
Мальорка
Реал Сосьедад
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Мартин Ласарте
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Мартин Ласарте
Статистика матча Мальорка - Реал Сосьедад
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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