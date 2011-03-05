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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Маттерсбург
Зальцбург - Маттерсбург: обзор матча 05 марта 2011
Зальцбург
05.03.2011, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Маттерсбург
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Зальцбург - Маттерсбург
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0
0
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0
0
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия
1 : 0
04.07.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Маттерсбург
4 : 1
30.06.2020
Тироль
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Маттерсбург
1 : 2
27.06.2020
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Альтах
1 : 1
23.06.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Маттерсбург
2 : 0
20.06.2020
Санкт-Пельтен
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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