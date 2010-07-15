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Дифферданж - Спартак Сб
Дифферданж - Спартак Сб: обзор матча 15 июля 2010
Дифферданж
15.07.2010, четверг, 21:30
Лига Европы
3 : 3
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Спартак Сб
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Дифферданж - Спартак Сб
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0
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0
Матчи команд
Дифферданж
Лига конференций, 1 раунд
Ильвес
3 : 1
16.07.2026
Дифферданж
Лига конференций, 1 раунд
Дифферданж
0 : 0
08.07.2026
Ильвес
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Атерт Биссен
1 : 0
23.05.2026
Дифферданж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дифферданж
2 : 0
17.05.2026
Кэрьенг
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Прогрес
2 : 3
08.05.2026
Дифферданж
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички
2 : 1
24.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 36 тур
Спартак Сб
0 : 1
16.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Младост
2 : 1
03.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 33 тур
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27.04.2026
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