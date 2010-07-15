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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фехервар - Марибор
Фехервар - Марибор: обзор матча 15 июля 2010
Фехервар
15.07.2010, четверг, 22:30
Лига Европы
1 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Марибор
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Фехервар - Марибор
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фехервар
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Фехервар
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24.05.2025
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3 : 0
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Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
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Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
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Марибор
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Словения. Первая Лига, 15 тур
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2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Информация о матче
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