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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хонка - Бангор Сити
Хонка - Бангор Сити: обзор матча 15 июля 2010
Хонка
15.07.2010, четверг, 20:00
Лига Европы
1 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Бангор Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хонка - Бангор Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хонка
Лига конференций, 1 раунд
Хонка
0 : 0
20.07.2023
Тобол
Лига конференций, 1 раунд
Тобол
2 : 1
13.07.2023
Хонка
Лига конференций, 2 раунд
Хонка
0 : 1
29.07.2021
Домжале
Лига конференций, 2 раунд
Домжале
1 : 1
20.07.2021
Хонка
Лига конференций, 1 раунд
Рунавик
1 : 3
15.07.2021
Хонка
Бангор Сити
Лига Европы, 1 раунд
Бангор Сити
0 : 3
06.07.2017
Люнгбю
Лига Европы, 1 раунд
Люнгбю
1 : 0
29.06.2017
Бангор Сити
Лига Европы, 1 раунд
Бангор Сити
0 : 4
10.07.2014
Стьярнан
Лига Европы, 1 раунд
Стьярнан
4 : 0
03.07.2014
Бангор Сити
Лига Европы, 1 раунд
Зимбру
2 : 1
12.07.2012
Бангор Сити
Информация о матче
Стадион:
Тапиолан Урхейлупуисто
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2023.02.25 09:26
Воспитанник «Зенита» Рудаков сравнил зарплаты в РПЛ и чемпионате Финляндии
2023.02.23 19:20
Финский клуб на полгода продлил аренду вратаря «Ростова»
2023.01.10 16:18
Вратарь «Ростова» Рудаков перешел в финскую «Хонку»
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