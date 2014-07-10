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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бангор Сити - Стьярнан
Бангор Сити - Стьярнан: обзор матча 10 июля 2014
Бангор Сити
10.07.2014, четверг, 21:45
Лига Европы, 1 раунд
0 : 4
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Стьярнан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Бангор Сити - Стьярнан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бангор Сити
Лига Европы, 1 раунд
Бангор Сити
0 : 3
06.07.2017
Люнгбю
Лига Европы, 1 раунд
Люнгбю
1 : 0
29.06.2017
Бангор Сити
Лига Европы, 1 раунд
Бангор Сити
0 : 4
10.07.2014
Стьярнан
Лига Европы, 1 раунд
Стьярнан
4 : 0
03.07.2014
Бангор Сити
Лига Европы, 1 раунд
Зимбру
2 : 1
12.07.2012
Бангор Сити
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Стьярнан
6 : 0
24.10.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Тор Акурейри
3 : 1
17.10.2026
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Стьярнан
0 : 0
10.10.2026
Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Хафнарфьордур
5 : 2
20.09.2026
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Стьярнан
2 : 0
13.09.2026
ИБВ
Информация о матче
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Бангор Сити
Стьярнан
Гвардиола: «Очень доволен тем, как мы играли»
2016.08.17 00:30
«Селтик» без проблем переиграл «Стьярнан»
2015.07.15 23:54
4
Гвардиола: «Очень доволен тем, как мы играли»
2016.08.17 00:30
«Селтик» без проблем переиграл «Стьярнан»
2015.07.15 23:54
4
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