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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бангор Сити - Люнгбю
Бангор Сити - Люнгбю: обзор матча 06 июля 2017
Бангор Сити
06.07.2017, четверг, 20:30
Лига Европы, 1 раунд
0 : 3
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Люнгбю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Бангор Сити - Люнгбю
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бангор Сити
Лига Европы, 1 раунд
Бангор Сити
0 : 3
06.07.2017
Люнгбю
Лига Европы, 1 раунд
Люнгбю
1 : 0
29.06.2017
Бангор Сити
Лига Европы, 1 раунд
Бангор Сити
0 : 4
10.07.2014
Стьярнан
Лига Европы, 1 раунд
Стьярнан
4 : 0
03.07.2014
Бангор Сити
Лига Европы, 1 раунд
Зимбру
2 : 1
12.07.2012
Бангор Сити
Люнгбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
- : -
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 2
11.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
Люнгбю
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