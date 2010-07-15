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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпия - Динамо Бухарест
Олимпия - Динамо Бухарест: обзор матча 15 июля 2010
Олимпия
15.07.2010, четверг, 20:00
Лига Европы
0 : 2
Ответный матч – 1 : 5
Завершен
Динамо Бухарест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Олимпия - Динамо Бухарест
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Олимпия
Лига Европы
Динамо Бухарест
5 : 1
22.07.2010
Олимпия
Лига Европы
Олимпия
0 : 2
15.07.2010
Динамо Бухарест
Лига Европы
Хазар
1 : 1
08.07.2010
Олимпия
Лига Европы
Олимпия
0 : 0
01.07.2010
Хазар
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
- : -
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
Арджеш Питешти
2 : 1
06.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
0 : 2
09.10.2026
Динамо Бухарест
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Динамо Бухарест
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
2024.05.13 16:29
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2021.09.06 20:02
5
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
2020.02.18 09:16
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Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
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2019.07.22 02:23
2
Тренер «Олимпии» Кулик пожизненно отстранен от футбола. Он избил судью
2021.09.06 20:02
5
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
2024.05.13 16:29
5
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
2020.02.18 09:16
1
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
2020.01.22 19:54
3
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
2019.07.22 02:23
2
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
2018.02.15 23:09
2
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