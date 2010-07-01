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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпия - Хазар
Олимпия - Хазар: обзор матча 01 июля 2010
Олимпия
01.07.2010, четверг, 20:00
Лига Европы
0 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Хазар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Олимпия - Хазар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Олимпия
Лига Европы
Динамо Бухарест
5 : 1
22.07.2010
Олимпия
Лига Европы
Олимпия
0 : 2
15.07.2010
Динамо Бухарест
Лига Европы
Хазар
1 : 1
08.07.2010
Олимпия
Лига Европы
Олимпия
0 : 0
01.07.2010
Хазар
Хазар
Лига Европы, 2 раунд
Хазар
0 : 8
25.07.2013
Маккаби Х
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби Х
2 : 0
18.07.2013
Хазар
Лига Европы, 1 раунд
Хазар
1 : 0
11.07.2013
Слима
Лига Европы, 1 раунд
Слима
1 : 1
02.07.2013
Хазар
Лига Европы, 2 раунд
Лех
1 : 0
26.07.2012
Хазар
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Тренер «Олимпии» Кулик пожизненно отстранен от футбола. Он избил судью
2021.09.06 20:02
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2021.09.06 20:02
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