Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Боруссия Д
Шальке-04 - Боруссия Д: обзор матча 19 сентября 2010
Шальке-04
19.09.2010, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 3
Завершен
Боруссия Д
88'
К. Хунтелаар
19'
С. Кагава
58'
С. Кагава
84'
Р. Левандовски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Боруссия Д
ГОЛ! 1:3!
К. Хунтелаар
Пас отдал
П. Клюге
ГОЛ! 0:3!
Р. Левандовски
Пас отдал
Н. Шахин
Замена
Л. Пищек
️️️️
Л. Барриос
Желтая карточка
Р. Вайденфеллер
Замена
Р. Левандовски
️️️️
С. Кагава
Замена
Ж. Матип
️️️️
Х. Сарпей
Вторая желтая
Н. Плестан
ГОЛ! 0:2!
С. Кагава
Пас отдал
Я. Блащиковски
Желтая карточка
Н. Плестан
Замена
Эду
️️️️
Ч. Деяк
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
М. Гетце
Желтая карточка
С. Кагава
Желтая карточка
П. Овомойела
19'
ГОЛ! 0:1!
С. Кагава
Пас отдал
М. Гетце
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
5
Николя Плестан
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ПЗ
24
Пеер Клюге
ЛП
10
Чиприан Деяк
ОП
8
Джефферсон Фарфан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
7
Рауль
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
8
Нури Шахин
ЛП
6
Кевин Гросскройц
ОП
27
Марио Гетце
АП
10
Синдзи Кагава
АП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
16
Эду
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Антонио Да Силва
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
4-1-3-2
1
Нойер
2
Сарпей
5
Плестан
5
Хеведес
18
Мориц
10
Деяк
24
Клюге
11
Ракитич
8
Фарфан
21
Хунтелаар
7
Рауль
3-3-1-2-1
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
3
Суботич
5
Бендер
22
Овомойела
6
Гросскройц
29
Шмельцер
8
Шахин
27
Гетце
10
Кагава
10
Барриос
2
Сарпей
32
Матип
32
Матип
2
Сарпей
10
Деяк
16
Эду
16
Эду
10
Деяк
10
Барриос
26
Пищек
26
Пищек
10
Барриос
27
Гетце
16
Блащиковски
16
Блащиковски
27
Гетце
10
Кагава
9
Левандовски
9
Левандовски
10
Кагава
Остались в запасе
Шальке-04
Боруссия Д
33
Матиас Шобер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
Главный тренер
Феликс Магат
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Антонио Да Силва
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Антонио Да Силва
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Шальке-04 - Боруссия Д
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 19:25 (прямая)
Новости команд
Все
Шальке-04
Боруссия Д
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+