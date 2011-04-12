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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Кардифф
Шеффилд Юнайтед - Кардифф: обзор матча 12 апреля 2011
Шеффилд Юнайтед
12.04.2011, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 41 тур
0 : 2
Завершен
Кардифф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Кардифф
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
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Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
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2 : 3
03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
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1 : 0
30.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
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1 : 1
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Англия. Чемпионшип, 11 тур
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0 : 1
17.10.2026
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- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
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Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
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3 : 0
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Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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