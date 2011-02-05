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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Донкастер Роверс
Миллуолл - Донкастер Роверс: обзор матча 05 февраля 2011
Миллуолл
05.02.2011, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
1 : 0
Завершен
Донкастер Роверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Миллуолл - Донкастер Роверс
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
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3 : 0
03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
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2 : 1
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Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
2 : 2
17.10.2026
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Донкастер Роверс
- : -
14.11.2026
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Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Донкастер Роверс
0 : 2
20.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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