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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Атлетико Грау - Спортинг Кристал
Атлетико Грау - Спортинг Кристал: обзор матча 22 апреля 2026
Атлетико Грау
22.04.2026, среда, 23:15
Перу. Лига 1, 10 тур
4 : 1
Завершен
Спортинг Кристал
34'
J. Ataupillco
52'
Р. Руидиас
67'
N. Delgadillo
90+4'
I. Camargo
57'
Ф. Визеу
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Грау - Спортинг Кристал
Завершен
ГОЛ! 4:1!
Isaac Camargo
Пас отдал
Elsar Rodas
90'
+4
90'
+5'
Замена
️️️️➡️️
Paulo De La Cruz
88'
81'
Желтая карточка
Йошимар Йотун
80'
Замена
Кристиан Бенавенте
️️️️➡️️
Irven Ávila
Желтая карточка
Лукас Асеведо
78'
Замена
Isaac Camargo
️️️️➡️️
Рауль Руидиас
78'
Желтая карточка
N. Delgadillo
70'
Замена
Diego Rodríguez
️️️️➡️️
Christian Neira
67'
ГОЛ! 3:1!
N. Delgadillo
Пас отдал
Rafael Guarderas
67'
Замена
Freddy Oncoy
️️️️➡️️
José Ataupillco
66'
65'
Замена
J. Gonzalez
️️️️➡️️
Santiago González
57'
ГОЛ! 2:1!
Фелипе Визеу
Пас отдал
Santiago González
Желтая карточка
Christian Neira
56'
55'
Замена
Фелипе Визеу
️️️️➡️️
Мартин Тавара
ГОЛ! 2:0!
Рауль Руидиас
52'
51'
Желтая карточка
Мартин Тавара
46'
Замена
Луис Иберико
️️️️➡️️
Макслорен Кастро
46'
Замена
Ian Wisdom
️️️️➡️️
Gustavo Cazonatti
45'
+4'
44'
Желтая карточка
Луис Абрам
ГОЛ! 1:0!
José Ataupillco
34'
Желтая карточка
Рауль Руидиас
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Грау
1
Patricio Álvarez
(К)
ВР
27
Rodrigo Tapia
ЦЗ
2
Лукас Асеведо
ЦЗ
16
José Ataupillco
ЦЗ
6
Elsar Rodas
ЦЗ
32
Santiago Torres
ЦП
66
Adrián De la Cruz
ЦП
5
Rafael Guarderas
ЦП
10
Paulo De La Cruz
ЦП
22
Christian Neira
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Анхель Комиссо
Спортинг Кристал
1
Диего Энрикес
ВР
90
Кристиано
ЛЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
5
Rafael Lutiger
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
(К)
ЦЗ
8
Leandro Sosa
ЦП
55
Gustavo Cazonatti
ЦП
25
Мартин Тавара
ЦП
7
Santiago González
ЦП
23
Макслорен Кастро
ЛВ
11
Irven Ávila
ЦФ
Главный тренер
Эндерсон Морейра
Атлетико Грау
33
Aamet Calderón
ВР
4
Diego Rodríguez
ЦЗ
25
Gabriel Alfaro
ЦЗ
13
Freddy Oncoy
ЦП
11
N. Delgadillo
ЦП
20
Cesar Vasquez
ЦП
7
D. Barreto
ЦП
24
Yamir Ruidiaz
ЦФ
19
Isaac Camargo
ЦФ
Спортинг Кристал
33
César Bautista
ВР
18
J. Gonzalez
ЦЗ
32
Leonardo Díaz
ЦЗ
15
Alejandro Pósito
ЦЗ
26
Ian Wisdom
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
28
Diego Otoya
ЦФ
16
Луис Иберико
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
4-5-1
1
27
16
6
2
Асеведо
66
5
10
22
32
9
Руидиас
4-4-1-1
1
Энрикес
96
Абрам
5
19
Йотун
90
Кристиано
55
25
Тавара
7
8
23
Кастро
11
22
4
4
22
16
13
13
16
11
11
9
Руидиас
19
19
9
Руидиас
7
18
18
7
55
26
26
55
11
14
Бенавенте
14
Бенавенте
11
23
Кастро
16
Иберико
16
Иберико
23
Кастро
25
Тавара
9
Визеу
9
Визеу
25
Тавара
Остались в запасе
Атлетико Грау
Спортинг Кристал
33
Aamet Calderón
ВР
25
Gabriel Alfaro
ЦЗ
20
Cesar Vasquez
ЦП
7
D. Barreto
ЦП
24
Yamir Ruidiaz
ЦФ
Главный тренер
Анхель Комиссо
33
César Bautista
ВР
32
Leonardo Díaz
ЦЗ
15
Alejandro Pósito
ЦЗ
28
Diego Otoya
ЦФ
Главный тренер
Эндерсон Морейра
Остались в запасе
33
Aamet Calderón
ВР
25
Gabriel Alfaro
ЦЗ
20
Cesar Vasquez
ЦП
7
D. Barreto
ЦП
24
Yamir Ruidiaz
ЦФ
Остались в запасе
33
César Bautista
ВР
32
Leonardo Díaz
ЦЗ
15
Alejandro Pósito
ЦЗ
28
Diego Otoya
ЦФ
Главный тренер
Анхель Комиссо
Главный тренер
Эндерсон Морейра
Статистика матча Атлетико Грау - Спортинг Кристал
4
3
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
8
0
Нарушения
15
9
Офсайды
2
0
Количество передач
270
419
Сейвы
1
3
Точность передач %
76
85
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
8
0
Информация о матче
Главный судья:
Jesus Cartagena, Peru
Стадион:
Estadio Miguel Grau, Piura
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- : -
17.07.2026
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Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
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1 : 0
29.05.2026
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29.05.2026
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2 : 1
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1 : 0
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Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 16 тур
Куско
1 : 0
24.05.2026
Атлетико Грау
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Университарио
0 : 1
16.05.2026
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1 : 2
09.05.2026
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АДТ
1 : 0
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