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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Академика Пуэрто-Кабельо - Атлетико Минейро
Академика Пуэрто-Кабельо - Атлетико Минейро: обзор матча 09 апреля 2026
Академика Пуэрто-Кабельо
09.04.2026, четверг, 05:00
Копа Судамерикана, группа B, 1 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
16'
J. Castillo
39'
Д. Рамос
27'
Дуду
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Академика Пуэрто-Кабельо - Атлетико Минейро
Завершен
Замена
️️️️➡️️
Robinson Flores
90'
+1
90'
+6'
Замена
Geremías Meléndez
️️️️➡️️
Jean Castillo
80'
Замена
Luis Casiani
️️️️➡️️
Андрес Понсе
80'
Травма
Андрес Понсе
79'
77'
Замена
Александер
️️️️➡️️
Mamady Cissé
Замена
Pablo Lima
️️️️➡️️
Хуниор Морено
72'
Замена
Gerónimo Bortagaray
️️️️➡️️
Роберто Росалес
72'
65'
Замена
Kauã Pascini
️️️️➡️️
Хуниор Алонсо
46'
Замена
Майкон
️️️️➡️️
Игор Гомес
46'
Замена
Cauã Soares
️️️️➡️️
Матео Кассьерра
46'
Замена
Рейньер
️️️️➡️️
Бернард
45'
+6'
ГОЛ! 2:1!
Джовани Рамос
Пас отдал
Роберто Росалес
39'
34'
Желтая карточка
Хуниор Алонсо
27'
ГОЛ! 1:1!
Дуду
ГОЛ! 1:0!
Jean Castillo
Пас отдал
Robinson Flores
16'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Академика Пуэрто-Кабельо
1
Хоэль Гратероль
(К)
ВР
29
Jefre Vargas
ЦЗ
63
Stefan Obradović
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
8
Хуниор Морено
ЦП
5
Gustavo Gonzalez
ЦП
47
Giovani Bamba
ЦП
70
Robinson Flores
ЦП
9
Андрес Понсе
ЦФ
19
Jean Castillo
ЦФ
26
Джовани Рамос
ЦФ
Главный тренер
Ноэль Санвисенте
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
13
Лянко
(К)
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
17
Игор Гомес
ЦП
39
Mamady Cissé
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
11
Бернард
ЛВ
92
Дуду
ЛФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Академика Пуэрто-Кабельо
55
Луис Ромеро
ВР
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
30
Luis Casiani
ЦЗ
44
Geremías Meléndez
ЦЗ
24
Harrison Contreras
ЦП
6
Pablo Lima
ЦП
20
Jhon Marchán
ЦП
7
João Barros
ЦФ
17
Jayson Martínez
ЦФ
31
Jose Hernandez Chavez
ЦФ
11
Edwuin Pernía
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Robert Alves
ВР
1
Gabriel Delfim
ВР
40
Vitor Fernandes Chaves Teixeira
ЦЗ
3
Иван Роман
ЦЗ
36
Kauã Pascini
ЦЗ
2
Натанаэл
ПАЗ
5
Александер
ОП
25
Tomás Pérez
ЦП
8
Майкон
ЦП
19
Рейньер
АП
28
Томас Куэльо
ЛВ
29
Cauã Soares
ЦФ
3-4-3
1
Гратероль
29
63
16
Росалес
8
Морено
47
70
5
26
Рамос
19
9
Понсе
4-2-2-2
22
Эверсон
23
Пресиадо
14
Уго
13
Лянко
6
Алонсо
17
Гомес
39
10
Скарпа
11
Бернард
9
Кассьерра
92
Дуду
16
Росалес
14
14
16
Росалес
9
Понсе
30
30
9
Понсе
19
44
44
19
8
Морено
6
6
8
Морено
6
Алонсо
36
36
6
Алонсо
39
5
Александер
5
Александер
39
17
Гомес
8
Майкон
8
Майкон
17
Гомес
11
Бернард
19
Рейньер
19
Рейньер
11
Бернард
9
Кассьерра
29
29
9
Кассьерра
Остались в запасе
Академика Пуэрто-Кабельо
Атлетико Минейро
55
Луис Ромеро
ВР
24
Harrison Contreras
ЦП
20
Jhon Marchán
ЦП
7
João Barros
ЦФ
17
Jayson Martínez
ЦФ
31
Jose Hernandez Chavez
ЦФ
11
Edwuin Pernía
ЦФ
Главный тренер
Ноэль Санвисенте
31
Robert Alves
ВР
1
Gabriel Delfim
ВР
40
Vitor Fernandes Chaves Teixeira
ЦЗ
3
Иван Роман
ЦЗ
2
Натанаэл
ПАЗ
25
Tomás Pérez
ЦП
28
Томас Куэльо
ЛВ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Остались в запасе
55
Луис Ромеро
ВР
24
Harrison Contreras
ЦП
20
Jhon Marchán
ЦП
7
João Barros
ЦФ
17
Jayson Martínez
ЦФ
31
Jose Hernandez Chavez
ЦФ
11
Edwuin Pernía
ЦФ
Остались в запасе
31
Robert Alves
ВР
1
Gabriel Delfim
ВР
40
Vitor Fernandes Chaves Teixeira
ЦЗ
3
Иван Роман
ЦЗ
2
Натанаэл
ПАЗ
25
Tomás Pérez
ЦП
28
Томас Куэльо
ЛВ
Главный тренер
Ноэль Санвисенте
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Статистика матча Академика Пуэрто-Кабельо - Атлетико Минейро
1
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
17
Офсайды
1
0
Количество передач
353
537
Сейвы
4
3
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.92
1.04
xGP (предотвращенные голы)
-0.14
-0.14
Информация о матче
Главный судья:
Яэль Фалькон Перес
(Буэнос-Айрес)
Стадион:
Мисаэль Дельгадо
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