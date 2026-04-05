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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Рапид - Университатя Клуж
Рапид - Университатя Клуж: обзор матча 05 апреля 2026
Рапид
05.04.2026, воскресенье, 20:30
Румыния. Лига I, 3 тур
1 : 2
Завершен
Университатя Клуж
20'
C. Vulturar
66'
О. Менди
83'
О. Менди
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Университатя Клуж
Завершен
Желтая карточка
Якуб Громада
90'
90'
+3'
88'
Замена
D. Codrea
️️️️➡️️
Мухамаду Драмме
83'
ГОЛ! 1:2!
Оукасс Менди
Пас отдал
Юг Станоев
79'
Замена
Андрей Георгицэ
️️️️➡️️
Йово Лукич
78'
Замена
Miguel Silva
️️️️➡️️
Александру Кипчиу
Замена
Gabriel Gheorghe
️️️️➡️️
Andrei Borza
75'
Замена
Кристиан Маня
️️️️➡️️
Клаудиу Петрила
75'
Замена
Talisson
️️️️➡️️
Олимпиу Морутан
74'
66'
ГОЛ! 1:1!
Оукасс Менди
Пас отдал
Дино Миканович
Замена
Elvir Koljić
️️️️➡️️
Daniel Paraschiv
64'
Желтая карточка
Кристиан Маня
45'
+3
Желтая карточка
Ларс Крамер
45'
+2
45'
+1
Замена
Дино Миканович
️️️️➡️️
Дан Нистор
45'
Замена
Atanas Ioan Trica-Balaci
️️️️➡️️
Alin Chintes
45'
+4'
44'
Травма
Alin Chintes
Желтая карточка
Răzvan Onea
40'
34'
Желтая карточка
Йово Лукич
Замена
Якуб Громада
️️️️➡️️
Cătălin Vulturar
34'
Травма
Cătălin Vulturar
33'
ГОЛ! 1:0!
Cătălin Vulturar
Пас отдал
Клаудиу Петрила
20'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
16
Михай Айоани
ВР
19
Răzvan Onea
ЦЗ
6
Ларс Крамер
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
15
Cătălin Vulturar
ЦП
8
Constantin Grameni
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
29
Алекс Добре
(К)
ЛВ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Университатя Клуж
30
Эдвинас Гертмонас
ВР
4
Андрей Кубис
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
2
Alin Chintes
ЦЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
10
Дан Нистор
ЦП
33
Юг Станоев
ПВ
17
Йово Лукич
ЦФ
94
Ovidiu Bic
ЦФ
27
Александру Кипчиу
(К)
ЦФ
29
Оукасс Менди
РФ
Главный тренер
Антон Петря
Рапид
1
Деян Илиев
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
21
Robert Salceanu
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
18
Кадер Кейта
ОП
33
Talisson
ЦП
17
Тобиас Кристенсен
ЦП
7
Elvir Koljić
ЦФ
98
Gabriel Gheorghe
ЦФ
27
Drilon Hazrollaj
ЦФ
Университатя Клуж
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Stefan Lefter
ВР
26
Jonathan Cissé
ЦЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
28
Miguel Silva
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
8
D. Codrea
ЦП
77
Андрей Георгицэ
ЛВ
13
A. Fabry
ЦФ
93
Виргилиу Постолачи
ЦФ
96
Lukas Pall
ЦФ
9
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
3-2-3-2
16
Айоани
19
6
Крамер
24
15
8
10
Петрила
80
Морутан
29
Добре
5
30
3-1-1-1-4
30
Гертмонас
4
Кубис
6
Кристя
2
7
Драмме
10
Нистор
33
Станоев
29
Менди
27
Кипчиу
94
17
Лукич
10
Петрила
23
Маня
23
Маня
10
Петрила
15
14
Громада
14
Громада
15
80
Морутан
33
33
80
Морутан
30
7
7
30
24
98
98
24
27
Кипчиу
28
28
27
Кипчиу
10
Нистор
24
Миканович
24
Миканович
10
Нистор
7
Драмме
8
8
7
Драмме
17
Лукич
77
Георгицэ
77
Георгицэ
17
Лукич
2
9
9
2
Остались в запасе
Рапид
Университатя Клуж
1
Деян Илиев
ВР
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
21
Robert Salceanu
ЦЗ
18
Кадер Кейта
ОП
17
Тобиас Кристенсен
ЦП
27
Drilon Hazrollaj
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Stefan Lefter
ВР
26
Jonathan Cissé
ЦЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
13
A. Fabry
ЦФ
93
Виргилиу Постолачи
ЦФ
96
Lukas Pall
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Остались в запасе
1
Деян Илиев
ВР
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
21
Robert Salceanu
ЦЗ
18
Кадер Кейта
ОП
17
Тобиас Кристенсен
ЦП
27
Drilon Hazrollaj
ЦФ
Остались в запасе
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Stefan Lefter
ВР
26
Jonathan Cissé
ЦЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
13
A. Fabry
ЦФ
93
Виргилиу Постолачи
ЦФ
96
Lukas Pall
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Главный тренер
Антон Петря
Статистика матча Рапид - Университатя Клуж
4
1
Всего ударов по воротам
13
18
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
6
8
Нарушения
11
9
Количество передач
385
394
Сейвы
3
4
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
7
14
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Информация о матче
Главный судья:
Мариан Барбу
(Фэгэраш)
Стадион:
Stadionul Rapid-Giulesti, Bucharest
Посещаемость:
7427
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0 : 0
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Румыния. Лига I, 10 тур
Университатя Клуж
1 : 1
23.05.2026
Динамо
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5 : 0
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1 : 0
09.05.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 10 тур
Рапид
0 : 0
25.05.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 9 тур
Арджеш Питешти
2 : 2
15.05.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
1 : 0
09.05.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 7 тур
Рапид
1 : 2
04.05.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Динамо
3 : 1
26.04.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 10 тур
Университатя Клуж
1 : 1
23.05.2026
Динамо
Румыния. Лига I, 9 тур
Университатя
5 : 0
17.05.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
1 : 0
09.05.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 7 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.05.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 6 тур
ЧФР Клуж
1 : 0
25.04.2026
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