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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Далянь Йингбо - Чжэцзян Профешионал
Далянь Йингбо - Чжэцзян Профешионал: обзор матча 10 апреля 2026
Далянь Йингбо
10.04.2026, пятница, 14:35
Китай. Суперлига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Чжэцзян Профешионал
27'
J. Liao
62'
F. Acheampong
66'
W. Mao
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Далянь Йингбо - Чжэцзян Профешионал
Завершен
Желтая карточка
Lü Zhuoyi
90'
+1
90'
+6'
Замена
Huachen Zhang
️️️️➡️️
Yang Mingrui
89'
Травма
Yang Mingrui
88'
Желтая карточка
Zihao Huang
85'
Замена
Kangbo Sun
️️️️➡️️
Weijie Mao
83'
81'
Замена
Wang Shiqin
️️️️➡️️
Guowen Sun
Замена
Lirong Xiao
️️️️➡️️
Frank Acheampong
81'
73'
Желтая карточка
Сауль Гуарирапа
ГОЛ! 3:0!
Weijie Mao
Пас отдал
Luo Jing
66'
ГОЛ! 2:0!
Frank Acheampong
Пас отдал
Николае Станчу
62'
59'
Замена
Qianglong Tao
️️️️➡️️
Hao Fang
59'
Замена
Bao Shengxin
️️️️➡️️
Cheng Jin
59'
Замена
Tong Lei
️️️️➡️️
Xu Junchi
Желтая карточка
Yang Mingrui
57'
57'
Желтая карточка
Лукас Поссиньоло
Замена
Luo Jing
️️️️➡️️
Feng Jing
52'
45'
+3'
ГОЛ! 1:0!
Jintao Liao
27'
23'
Желтая карточка
Hao Fang
Желтая карточка
Jintao Liao
20'
6'
Желтая карточка
Liu Haofan
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Далянь Йингбо
26
Zihao Huang
ВР
38
Lü Zhuoyi
ЦЗ
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
17
Ang Li
ЦЗ
21
Peng Lü
(К)
ЦП
22
Weijie Mao
ЦП
40
Jintao Liao
ЦП
27
Yang Mingrui
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
44
Feng Jing
ЦП
30
Frank Acheampong
ЦФ
Главный тренер
Гоосю Ли
Чжэцзян Профешионал
33
Bo Zhao
ВР
26
Guowen Sun
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
5
Liu Haofan
ЦЗ
25
Xu Junchi
ЦЗ
4
Джин-Себ Пак
ОП
22
Cheng Jin
(К)
ЦП
10
Марко Толич
АП
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
11
Wang Yudong
ЦФ
18
Hao Fang
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
Далянь Йингбо
1
Ge Peng
ВР
20
Weiguo Liu
ВР
15
Jiabao Wen
ЦЗ
5
Peng Shunjie
ЦЗ
24
Jinhao Bi
ЦЗ
28
Kangbo Sun
ЦЗ
59
Lirong Xiao
ЦП
37
Chengrui Zhang
ЦП
14
Yan Yihan
ЦП
8
Huachen Zhang
ЦП
7
Luo Jing
ЦФ
Чжэцзян Профешионал
1
Chunyu Dong
ВР
34
Wang Pengbo
ЦЗ
38
Zhang Aihui
ЦЗ
17
Wang Shiqin
ЦЗ
16
Tong Lei
ЦЗ
6
Bao Shengxin
ЦП
8
Alexander N'Doumbou
ЦП
19
Abdusalam Ablikim
ЦП
29
Jiaqi Zhang
ЦП
14
Wei Wu
ЦП
9
Di Gao
ЦФ
7
Qianglong Tao
ЦФ
3-5-1-1
26
38
2
17
40
27
10
Станчу
44
22
21
30
4-1-1-1-3
33
36
Поссиньоло
5
25
26
4
Пак
22
10
Толич
18
11
23
Гуарирапа
22
28
28
22
30
59
59
30
27
8
8
27
44
7
7
44
26
17
17
26
25
16
16
25
22
6
6
22
18
7
7
18
Остались в запасе
Далянь Йингбо
Чжэцзян Профешионал
1
Ge Peng
ВР
20
Weiguo Liu
ВР
15
Jiabao Wen
ЦЗ
5
Peng Shunjie
ЦЗ
24
Jinhao Bi
ЦЗ
37
Chengrui Zhang
ЦП
14
Yan Yihan
ЦП
Главный тренер
Гоосю Ли
1
Chunyu Dong
ВР
34
Wang Pengbo
ЦЗ
38
Zhang Aihui
ЦЗ
8
Alexander N'Doumbou
ЦП
19
Abdusalam Ablikim
ЦП
29
Jiaqi Zhang
ЦП
14
Wei Wu
ЦП
9
Di Gao
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
Остались в запасе
1
Ge Peng
ВР
20
Weiguo Liu
ВР
15
Jiabao Wen
ЦЗ
5
Peng Shunjie
ЦЗ
24
Jinhao Bi
ЦЗ
37
Chengrui Zhang
ЦП
14
Yan Yihan
ЦП
Остались в запасе
1
Chunyu Dong
ВР
34
Wang Pengbo
ЦЗ
38
Zhang Aihui
ЦЗ
8
Alexander N'Doumbou
ЦП
19
Abdusalam Ablikim
ЦП
29
Jiaqi Zhang
ЦП
14
Wei Wu
ЦП
9
Di Gao
ЦФ
Главный тренер
Гоосю Ли
Главный тренер
Жорди Виньялс
Статистика матча Далянь Йингбо - Чжэцзян Профешионал
4
4
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
2
5
Нарушения
12
20
Офсайды
4
2
Количество передач
193
492
Сейвы
2
3
Точность передач %
62
84
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Информация о матче
Главный судья:
Qiu Zhaojun, China
Стадион:
Dalian Suoyuwan Football Stadium, Dalian
Посещаемость:
58229
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