«Иртыш» Павлодар – «Улытау»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.70

«Окжетпес» – «Актобе»: прогноз и ставки на матч 28 мая 2026 с коэффициентом 2.45

«Актобе» – «Кызыл-Жар»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.78

«Окжетпес» – «Актобе»: прогноз и ставки на матч 28 мая 2026 с коэффициентом 2.45

«Иртыш» Павлодар – «Улытау»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.70

«Астана» – «Улытау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 мая 2026

«Астана» – «Улытау»: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 1.67

«Улытау» – «Каспий»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026

«Улытау» – «Каспий»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 2.15