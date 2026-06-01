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Улытау - Алтай: онлайн-трансляция 12 сентября 2026

Улытау
12.09.2026, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
- : -
Не начался
Алтай
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Улытау - Алтай
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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0
ВАР
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0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
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0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
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xG (ожидаемые голы)
0
0
xGP (предотвращенные голы)
0
0
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