«Иртыш» Павлодар – «Улытау»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.70

«Каспий» – «Иртыш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 мая 2026

«Астана» – «Улытау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 мая 2026

«Каспий» – «Иртыш» Павлодар: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 2.2

«Астана» – «Улытау»: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 1.67