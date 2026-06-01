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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Жетысу - Алтай
Жетысу - Алтай: онлайн-трансляция 11 июля 2026
Жетысу
11.07.2026, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
- : -
Не начался
Алтай
Матч
Таблица
Статистика матча Жетысу - Алтай
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xGP (предотвращенные голы)
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