Ангола – Мавритания: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.60

Товарищеский матч. Аргентина переиграла дома Мавританию (2:1)

Аргентина – Мавритания: прогноз и ставки на матч 28 марта 2026 с коэффициентом 1.55

Тунис – Мавритания: прогноз и ставки на матч 12 ноября 2025 с коэффициентом 1.75

Определились все пары 1/8 финала Кубка африканских наций