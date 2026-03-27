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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия - Мавритания
Либерия - Мавритания: онлайн-трансляция 27 марта 2026
Либерия
27.03.2026, пятница, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
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Мавритания
Ангола – Мавритания: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.60
Сегодня, 08:10
Товарищеский матч. Аргентина переиграла дома Мавританию (2:1)
28 марта, 09:11
1
Аргентина – Мавритания: прогноз и ставки на матч 28 марта 2026 с коэффициентом 1.55
27 марта, 08:23
Тунис – Мавритания: прогноз и ставки на матч 12 ноября 2025 с коэффициентом 1.75
11 ноября 2025, 10:31
Определились все пары 1/8 финала Кубка африканских наций
25 января 2024, 08:16
Обладатель «Золотого мяча» Веа проиграл президентские выборы в Либерии
18 ноября 2023, 17:39
Отбор ЧМ-2022. Нигерия победила Либерию, Эджуке остался в запасе
3 сентября 2021, 20:56
1
Форвард «Спартака» Нимели стал автором голевого паса в матче за Либерию
19 ноября 2018, 09:21
5
Президент Либерии Веа сыграл в товарищеском матче против Нигерии
12 сентября 2018, 11:05
5
Обладатель «ЗМ»-1995 Веа вступил в должность президента Либерии
23 января 2018, 19:46
10
Ангола – Мавритания: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.60
Сегодня, 08:10
Товарищеский матч. Аргентина переиграла дома Мавританию (2:1)
28 марта, 09:11
1
Аргентина – Мавритания: прогноз и ставки на матч 28 марта 2026 с коэффициентом 1.55
27 марта, 08:23
Тунис – Мавритания: прогноз и ставки на матч 12 ноября 2025 с коэффициентом 1.75
11 ноября 2025, 10:31
Определились все пары 1/8 финала Кубка африканских наций
25 января 2024, 08:16
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Мальдивы
0 : 0
04.06.2026
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Камбоджа
- : -
04.06.2026
Бутан
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Лесото
- : -
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- : -
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Бурунди
- : -
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 0
04.06.2026
Пакистан
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ДР Конго
0 : 0
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Либерия
2 : 2
31.03.2026
Ливия
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Палестина
0 : 0
31.03.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные,
Аргентина
2 : 1
28.03.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные,
Бенин
1 : 0
27.03.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные,
Либерия
0 : 0
27.03.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные,
Либерия
2 : 2
31.03.2026
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные,
Бенин
1 : 0
27.03.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные,
Либерия
0 : 0
27.03.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные,
Гвинея
2 : 0
15.11.2025
Либерия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Экваториальная Гвинея
1 : 1
13.10.2025
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные,
Палестина
0 : 0
31.03.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные,
Аргентина
2 : 1
28.03.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные,
Либерия
0 : 0
27.03.2026
Мавритания
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Ливия
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15.11.2025
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12.11.2025
Мавритания
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