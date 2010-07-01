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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Тб - Флора
Динамо Тб - Флора: обзор матча 01 июля 2010
Динамо Тб
01.07.2010, четверг, 18:00
Лига Европы
2 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Флора
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Статистика матча Динамо Тб - Флора
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Динамо Тб
- : -
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0 : 0
31.10.2026
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Информация о матче
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