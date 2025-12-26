Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Беларусь. Высшая лига
Минск - Славия-Мозырь
Минск - Славия-Мозырь: онлайн-трансляция 12 сентября 2026
Минск
12.09.2026, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
- : -
Не начался
Славия-Мозырь
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Минск - Славия-Мозырь
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
ВАР
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
xGP (предотвращенные голы)
0
0
Новости команд
Беларусь. Высшая лига
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
21.03.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Витебск
- : -
21.03.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Славия-Мозырь
- : -
21.03.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Неман
- : -
21.03.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Нафтан
- : -
21.03.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
21.03.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Витебск
- : -
21.03.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Славия-Мозырь
- : -
21.03.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Неман
- : -
21.03.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Нафтан
- : -
21.03.2026
Днепр
Последние матчи
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
2 : 0
30.11.2025
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
0 : 3
29.11.2025
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Славия-Мозырь
2 : 3
23.11.2025
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 1
09.11.2025
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
1 : 4
08.11.2025
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
2 : 0
30.11.2025
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Славия-Мозырь
2 : 3
23.11.2025
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
1 : 4
08.11.2025
Неман
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
02.11.2025
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
2 : 2
24.10.2025
Сморгонь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
0 : 3
29.11.2025
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Славия-Мозырь
2 : 3
23.11.2025
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 1
09.11.2025
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
01.11.2025
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
25.10.2025
Неман
