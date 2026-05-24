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  • «Славия-Мозырь» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026

«Славия-Мозырь» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026

24 мая, 12:50
Славия-Мозырь
24.05.2026, воскресенье, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
БАТЭ
10' А. Лукашов (П)
88' П. Дубовский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
1
Константин Веретынский
ВР
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
30
Виталий Лихтин
ОП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
БАТЭ
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
42
Андрей Журин
ЦЗ
88
Павел Дубовский
ЦЗ
28
Иван Михнюк
ОП
52
Егор Кресс
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
29
Яо Шарль
ЦФ
13
Максим Мардас
ЦФ
Главный тренер
Артем Концевой
Славия-Мозырь
16
Денис Шелихов
ВР
16
Евгений Абрамович
ВР
3
R. Ngatchou
ЦЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
74
Михаил Сачковский
ОП
20
Ilya Verenich
ЦП
19
A. Derzhinskiy
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
8
Илья Кухарчик
ПП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
БАТЭ
32
Сергей Черник
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
9
Николай Мирский
ЛВ
14
M. Telesh
ЦП
11
Егор Гривенев
АП
19
Иван Черных
ЛФ
4
Kirill Apanasevich
ЦФ
24
Vladislav Yatskevich
ЦФ
3-3-1-3
1
Веретынский
27
Чикида
44
Луцевич
18
Мельников
22
Лукашов
30
Лихтин
66
Агеев
49
Джигеро
31
Соловей
11
Антилевский
21
Шевченко
4-2-2-2
16
Сокол
4
Ращеня
42
Журин
88
Дубовский
25
Нескоромный
28
Михнюк
52
Кресс
7
Ангбан
6
13
Мардас
29
Шарль
66
Агеев
3
3
66
Агеев
21
Шевченко
74
Сачковский
74
Сачковский
21
Шевченко
27
Чикида
17
Черноок
17
Черноок
27
Чикида
49
Джигеро
8
Кухарчик
8
Кухарчик
49
Джигеро
44
Луцевич
15
Вашкевич
15
Вашкевич
44
Луцевич
7
Ангбан
11
Гривенев
11
Гривенев
7
Ангбан
6
9
Мирский
9
Мирский
6
13
Мардас
4
4
13
Мардас
29
Шарль
24
24
29
Шарль
Остались в запасе
Славия-Мозырь
БАТЭ
16
Денис Шелихов
ВР
16
Евгений Абрамович
ВР
20
Ilya Verenich
ЦП
19
A. Derzhinskiy
ЦП
10
Глеб Жердев
ЛВ
Главный тренер
Иван Биончик
32
Сергей Черник
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
14
M. Telesh
ЦП
19
Иван Черных
ЛФ
Главный тренер
Артем Концевой
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
16
Евгений Абрамович
ВР
20
Ilya Verenich
ЦП
19
A. Derzhinskiy
ЦП
10
Глеб Жердев
ЛВ
Остались в запасе
32
Сергей Черник
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
14
M. Telesh
ЦП
19
Иван Черных
ЛФ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Артем Концевой
Статистика матча Славия-Мозырь - БАТЭ
3
1
4
Всего ударов по воротам
7
3
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против БАТЭ, 9-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – БАТЭ

«Славия-Мозырь» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига БАТЭ Славия-Мозырь
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