24.05.2026, воскресенье, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Славия-Мозырь
Славия-Мозырь
3-3-1-3
1
Веретынский
27
Чикида
44
Луцевич
18
Мельников
22
Лукашов
30
Лихтин
66
Агеев
49
Джигеро
31
Соловей
11
Антилевский
21
Шевченко
4-2-2-2
16
Сокол
4
Ращеня
42
Журин
88
Дубовский
25
Нескоромный
28
Михнюк
52
Кресс
7
Ангбан
6
13
Мардас
29
Шарль
66
Агеев
3
3
66
Агеев
21
Шевченко
74
Сачковский
74
Сачковский
21
Шевченко
27
Чикида
17
Черноок
17
Черноок
27
Чикида
49
Джигеро
8
Кухарчик
8
Кухарчик
49
Джигеро
44
Луцевич
15
Вашкевич
15
Вашкевич
44
Луцевич
7
Ангбан
11
Гривенев
11
Гривенев
7
Ангбан
6
9
Мирский
9
Мирский
6
13
Мардас
4
4
13
Мардас
29
Шарль
24
24
29
Шарль
Остались в запасе
Славия-Мозырь
БАТЭ
16
Денис Шелихов
ВР
16
Евгений Абрамович
ВР
20
Ilya Verenich
ЦП
19
A. Derzhinskiy
ЦП
10
Глеб Жердев
ЛВ
Главный тренер
Иван Биончик
32
Сергей Черник
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
14
M. Telesh
ЦП
19
Иван Черных
ЛФ
Главный тренер
Артем Концевой
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
16
Евгений Абрамович
ВР
20
Ilya Verenich
ЦП
19
A. Derzhinskiy
ЦП
10
Глеб Жердев
ЛВ
Остались в запасе
32
Сергей Черник
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
14
M. Telesh
ЦП
19
Иван Черных
ЛФ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Артем Концевой
Статистика матча Славия-Мозырь - БАТЭ
3
1
4
Всего ударов по воротам
7
3
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против БАТЭ, 9-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 14:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»