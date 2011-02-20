Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Вулверхэмптон
Вест Бромвич - Вулверхэмптон: обзор матча 20 февраля 2011
Вест Бромвич
20.02.2011, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
90'
К. Вела
40'
Д. О'Хара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Вулверхэмптон
Замена
Д. Крэддок
️️️️
М. Джарвис
ГОЛ! 1:1!
К. Вела
Замена
С. Уорд
️️️️
К. Фоли
Замена
С. Рид
️️️️
Г. Хара
Замена
К. Вела
️️️️
Г. Дорранс
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
Н. Мильяш
Замена
Д. Моррисон
️️️️
Д. Томас
ГОЛ! 0:1!
Д. О'Хара
Пас отдал
Н. Мильяш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
11
Крис Брант
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
20
Карл Хенри
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Вест Бромвич
0
Дин Кили
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
10
Саймон Кокс
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
3-2-3-2
13
Майхилл
30
Тамаш
20
Шарнер
18
Хара
3
Шори
13
Ольссон
7
Томас
18
Дорранс
11
Брант
32
Фортуне
27
Одемвингие
3-2-4-1
13
Хеннесси
44
Фоли
19
Стирмен
6
Берра
23
Зубар
6
Элокоби
23
О'Хара
20
Хенри
10
Мильяш
16
Джарвис
9
Дойл
18
Хара
18
Рид
18
Рид
18
Хара
7
Томас
7
Моррисон
7
Моррисон
7
Томас
18
Дорранс
10
Вела
10
Вела
18
Дорранс
16
Джарвис
6
Крэддок
6
Крэддок
16
Джарвис
44
Фоли
3
Уорд
3
Уорд
44
Фоли
10
Мильяш
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
10
Мильяш
Остались в запасе
Вест Бромвич
Вулверхэмптон
0
Дин Кили
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
10
Саймон Кокс
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
1
Маркус Ханеманн
ВР
3
Даниэль Джонс
ЛП
7
Адам Хэммилл
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
0
Дин Кили
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
10
Саймон Кокс
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
Остались в запасе
1
Маркус Ханеманн
ВР
3
Даниэль Джонс
ЛП
7
Адам Хэммилл
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Вест Бромвич - Вулверхэмптон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Хоуторнс
Новости команд
Все
Вест Бромвич
Вулверхэмптон
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+