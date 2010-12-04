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Бирмингем Сити - Тоттенхэм
Бирмингем Сити - Тоттенхэм: обзор матча 04 декабря 2010
Бирмингем Сити
04.12.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
81'
К. Гарднер
19'
С. Бассонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Тоттенхэм
ГОЛ! 1:1!
К. Гарднер
Пас отдал
Н. Жигич
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Ж. Босежур
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Дефо
Замена
С. Ларссон
️️️️
Л. Бойер
Замена
Н. Жигич
️️️️
К. Фахи
Желтая карточка
У. Паласиос
19'
ГОЛ! 0:1!
С. Бассонг
Желтая карточка
Л. Риджуэлл
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
12
Бен Фостер
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
22
Жан Босежур
ЛП
18
Кейт Фахи
ЛП
16
Барри Фергюсон
ЦП
8
Ли Бойер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
3
Дэвид Мерфи
ЦП
8
Мичел
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
1
Стипе Плетикоса
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
30
Сандро
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-5-1
12
Фостер
24
Риджуэлл
24
Данн
28
Джонсон
2
Карр
18
Фахи
16
Фергюсон
8
Бойер
8
Гарднер
22
Босежур
35
Джером
4-3-1-2
1
Гомес
21
Хаттон
4
Бассонг
36
Галлас
32
Ассу-Экотто
12
Леннон
10
Модрич
8
Паласиос
18
Бэйл
15
Крауч
9
Дефо
22
Босежур
3
Мерфи
3
Мерфи
22
Босежур
8
Бойер
7
Ларссон
7
Ларссон
8
Бойер
18
Фахи
19
Жигич
19
Жигич
18
Фахи
9
Дефо
10
Павлюченко
10
Павлюченко
9
Дефо
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Тоттенхэм
24
Майк Тэйлор
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
23
Карло Кудичини
ВР
1
Стипе Плетикоса
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
30
Сандро
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
24
Майк Тэйлор
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
1
Стипе Плетикоса
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
30
Сандро
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Бирмингем Сити - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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