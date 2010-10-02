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Бирмингем Сити - Эвертон
Бирмингем Сити - Эвертон: обзор матча 02 октября 2010
Бирмингем Сити
02.10.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Эвертон
54'
Р. Джонсон (АГ)
90'
Т. Кэхилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Эвертон
ГОЛ! 0:2!
Т. Кэхилл
Пас отдал
Л. Бэйнс
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
Ш. Коулмен
Замена
М. Дербишир
️️️️
К. Джером
Замена
Д. Хейтинга
️️️️
Я. Айегбени
Замена
Н. Жигич
️️️️
К. Фахи
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
12
Бен Фостер
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
11
Александр Глеб
ЦП
16
Барри Фергюсон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
8
Ли Бойер
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
8
Микель Артета
ОП
17
Тим Кэхилл
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Леон Осман
ПП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
3
Дэвид Мерфи
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
19
Никола Жигич
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
4-5-1
12
Фостер
28
Джонсон
24
Риджуэлл
24
Данн
2
Карр
18
Фахи
16
Фергюсон
7
Ларссон
8
Бойер
11
Глеб
35
Джером
3-3-3-1
1
Ховард
23
Коулмен
19
Ягиелка
25
Дистен
18
Невилл
8
Артета
3
Бэйнс
21
Осман
25
Феллайни
17
Кэхилл
24
Айегбени
35
Джером
27
Дербишир
27
Дербишир
35
Джером
18
Фахи
19
Жигич
19
Жигич
18
Фахи
24
Айегбени
5
Хейтинга
5
Хейтинга
24
Айегбени
23
Коулмен
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
23
Коулмен
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Эвертон
9
Кевин Филлипс
ЦФ
24
Майк Тэйлор
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
3
Дэвид Мерфи
ЦП
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
9
Кевин Филлипс
ЦФ
24
Майк Тэйлор
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
3
Дэвид Мерфи
ЦП
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Бирмингем Сити - Эвертон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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