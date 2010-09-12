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Бирмингем Сити - Ливерпуль
Бирмингем Сити - Ливерпуль: обзор матча 12 сентября 2010
Бирмингем Сити
12.09.2010, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Ливерпуль
Замена
Н. Жигич
️️️️
Д. МакФадден
Замена
Д. Аггер
️️️️
П. Кончески
Замена
Р. Мейрелеш
️️️️
Л. Лейва
Желтая карточка
К. Гарднер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
12
Бен Фостер
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
8
Ли Бойер
ЦП
16
Барри Фергюсон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Милан Йованович
ЛП
8
Стивен Джеррард
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
8
Мичел
ЦП
3
Дэвид Мерфи
ЦП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
19
Никола Жигич
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
4-4-2
12
Фостер
24
Данн
28
Джонсон
24
Риджуэлл
2
Карр
7
Ларссон
16
Фергюсон
8
Гарднер
8
Бойер
35
Джером
24
МакФадден
4-5-1
25
Рейна
8
Джонсон
37
Шкртел
23
Каррагер
15
Кончески
11
Родригес
8
Джеррард
29
Поульсен
6
Лейва
11
Йованович
9
Торрес
24
МакФадден
19
Жигич
19
Жигич
24
МакФадден
15
Кончески
22
Аггер
22
Аггер
15
Кончески
6
Лейва
14
Мейрелеш
14
Мейрелеш
6
Лейва
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Ливерпуль
24
Майк Тэйлор
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
8
Мичел
ЦП
3
Дэвид Мерфи
ЦП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
25
Брэд Джонс
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
22
Даниэль Пачеко
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
24
Майк Тэйлор
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
8
Мичел
ЦП
3
Дэвид Мерфи
ЦП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
22
Даниэль Пачеко
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Бирмингем Сити - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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