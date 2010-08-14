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Вулверхэмптон - Сток Сити
Вулверхэмптон - Сток Сити: обзор матча 14 августа 2010
Вулверхэмптон
14.08.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Сток Сити
37'
Д. Джонс
39'
С. Флетчер
55'
А. Файе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Сток Сити
Замена
Г. Халфорд
️️️️
Э. Кеох
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
Желтая карточка
Р. Хут
Замена
Д. Элокоби
️️️️
Й. ван Дамм
Замена
М. Тонж
️️️️
Г. Уилэн
ГОЛ! 2:1!
А. Файе
Замена
Т. Шанли
️️️️
М. Сидибе
Замена
Э. Кеох
️️️️
С. Флетчер
ГОЛ! 2:0!
С. Флетчер
ГОЛ! 1:0!
Д. Джонс
14'
Замена
М. Сидибе
️️️️
К. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
5
Рори Делап
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
38
Эндрю Кеох
ЦФ
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
15
Майкл Тонж
ПП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
11
Мамаду Сидибе
ЦФ
4-4-2
1
Ханеманн
37
ван Дамм
6
Крэддок
6
Берра
44
Фоли
16
Джарвис
3
Уорд
20
Хенри
3
Джонс
26
Флетчер
9
Эбанкс-Блейк
4-4-2
29
Соренсен
25
Файе
17
Шоукросс
6
Хут
3
Хиггинботэм
5
Делап
4
Уайтхэд
12
Уилэн
26
Этерингтон
19
Фуллер
9
Джонс
37
ван Дамм
6
Элокоби
6
Элокоби
37
ван Дамм
Кеох
45
Халфорд
45
Халфорд
Кеох
26
Флетчер
38
Кеох
38
Кеох
26
Флетчер
12
Уилэн
15
Тонж
15
Тонж
12
Уилэн
Сидибе
9
Шанли
9
Шанли
Сидибе
9
Джонс
11
Сидибе
11
Сидибе
9
Джонс
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Сток Сити
13
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Вулверхэмптон - Сток Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Мулинекс
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