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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Заря
Волынь - Заря: обзор матча 07 августа 2010
Волынь
07.08.2010, суббота, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Заря
74'
А. Касьян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Заря
+2
Замена
С. Шевчук
️️️️
Т. Лазарович
Красная карточка
Лео
Красная карточка
В. Милько
Желтая карточка
М. Ковалев
Замена
Р. Максимюк
️️️️
Е. Пичкур
ГОЛ! 0:1!
А. Касьян
Замена
Лео
️️️️
Майкон
Замена
В. Милько
️️️️
А. Семененко
Желтая карточка
О. Герасимюк
Желтая карточка
М. Билый
Желтая карточка
А. Касьян
Замена
А. Бабырь
️️️️
Е. Павлов
Замена
А. Касьян
️️️️
С. Силюк
Желтая карточка
А. Гринченко
Желтая карточка
А. Семененко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
29
Исса Ндое
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
41
Оровианор Омоко
ЦЗ
14
Владислав Ващук
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
77
Корнел Бута
ПЗ
77
Евгений Пичкур
ЛП
7
Олег Герасимюк
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
18
Евгений Павлов
ЦФ
5
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Заря
13
Юрий Мартыщук
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
33
Максим Билый
ЛП
4
Игорь Чайковский
ОП
5
Сергей Силюк
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
7
Артем Семененко
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
4
Артем Бутенин
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
27
Василий Жук
ЦП
38
Лео
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Заря
36
Андрей Полтавцев
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
50
Валерий Мазур
ЦП
14
Парит Джихани
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
3-2-3-2
29
Ндое
41
Омоко
14
Ващук
91
Бутко
29
Гринченко
77
Бута
77
Пичкур
11
Шарпар
7
Герасимюк
5
Майкон
18
Павлов
4-1-4-1
13
Мартыщук
3
Микицей
5
Езерский
2
Полянский
55
Ковалев
4
Чайковский
5
Силюк
6
Каменюка
7
Семененко
33
Билый
27
Лазарович
5
Майкон
38
Лео
38
Лео
5
Майкон
77
Пичкур
15
Максимюк
15
Максимюк
77
Пичкур
18
Павлов
10
Бабырь
10
Бабырь
18
Павлов
7
Семененко
14
Милько
14
Милько
7
Семененко
27
Лазарович
70
Шевчук
70
Шевчук
27
Лазарович
5
Силюк
19
Касьян
19
Касьян
5
Силюк
Остались в запасе
Волынь
Заря
27
Василий Жук
ЦП
42
Виталий Недилько
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
4
Артем Бутенин
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
50
Валерий Мазур
ЦП
14
Парит Джихани
ЦП
36
Андрей Полтавцев
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Остались в запасе
27
Василий Жук
ЦП
42
Виталий Недилько
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
4
Артем Бутенин
ЦЗ
Остались в запасе
50
Валерий Мазур
ЦП
14
Парит Джихани
ЦП
36
Андрей Полтавцев
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Волынь - Заря
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Информация о матче
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