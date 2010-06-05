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Расписание матчей
Швейцария - Италия
Швейцария - Италия: обзор матча 05 июня 2010
Швейцария
05.06.2010, суббота, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Италия
10'
Г. Инлер
14'
Ф. Квальярелла
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Швейцария - Италия
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Замена
Д. Шакири
️️️️
Ж. Фернандес
Желтая карточка
Л. Маньин
Замена
В. Яквинта
️️️️
Д. Гаттузо
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Замена
Л. Маньин
️️️️
Р. Циглер
Замена
Д. Кришито
️️️️
Д. Дзамбротта
Желтая карточка
Д. Гаттузо
Замена
А. Джилардино
️️️️
Д. Паццини
Замена
Х. Якин
️️️️
А. Фрай
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Б. Нкуфо
Замена
А. Ди Натале
️️️️
Ф. Квальярелла
Желтая карточка
С. Боккетти
Замена
Т. Барнетта
️️️️
В. Бехрами
Замена
С. Пепе
️️️️
А. Коссу
Замена
М. Вельфли
️️️️
Д. Бенальо
14'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Квальярелла
ГОЛ! 1:0!
Г. Инлер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Диего Бенальо
ВР
3
Рето Циглер
ЛЗ
0
Филипп Сендерос
ЦЗ
13
Стефан Грихтинг
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
16
Желсон Фернандес
ЛП
6
Бенджамин Хуггель
ЦП
8
Гекхан Инлер
ЦП
11
Валон Бехрами
ПП
9
Александр Фрай
ЦФ
10
Блез Нкуфо
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Италия
13
Федерико Маркетти
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
0
Кристиан Маджо
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЛП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
0
Андреа Коссу
ПП
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
7
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Марчелло Липпи
Швейцария
21
Джонни Леони
ВР
12
Марко Вельфли
ВР
3
Людовик Маньин
ЛЗ
22
Марио Эггиманн
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
7
Транкильо Барнетта
ЦП
20
Пирмин Швеглер
ЦП
14
Марко Падалино
ПП
23
Джердан Шакири
ПВ
19
Эрен Дердийок
ЦФ
10
Альберт Буньяку
ЦФ
15
Хакан Якин
ЦФ
Италия
14
Морган Де Санктис
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
7
Симоне Пепе
ЛП
8
Клаудио Маркизио
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
11
Альберто Джилардино
ЦФ
11
Антонио Ди Натале
ЦФ
9
Винченцо Яквинта
ЦФ
4-4-2
1
Бенальо
3
Циглер
0
Сендерос
13
Грихтинг
2
Лихтштайнер
16
Фернандес
6
Хуггель
8
Инлер
11
Бехрами
10
Нкуфо
9
Фрай
4-4-2
13
Маркетти
0
Маджо
3
Кьеллини
13
Боккетти
19
Дзамбротта
0
Коссу
8
Гаттузо
17
Паломбо
18
Монтоливо
7
Паццини
0
Квальярелла
1
Бенальо
12
Вельфли
12
Вельфли
1
Бенальо
3
Циглер
3
Маньин
3
Маньин
3
Циглер
11
Бехрами
7
Барнетта
7
Барнетта
11
Бехрами
16
Фернандес
23
Шакири
23
Шакири
16
Фернандес
10
Нкуфо
19
Дердийок
19
Дердийок
10
Нкуфо
9
Фрай
15
Якин
15
Якин
9
Фрай
19
Дзамбротта
4
Кришито
4
Кришито
19
Дзамбротта
0
Коссу
7
Пепе
7
Пепе
0
Коссу
7
Паццини
11
Джилардино
11
Джилардино
7
Паццини
0
Квальярелла
11
Ди Натале
11
Ди Натале
0
Квальярелла
8
Гаттузо
9
Яквинта
9
Яквинта
8
Гаттузо
Остались в запасе
Швейцария
Италия
21
Джонни Леони
ВР
22
Марио Эггиманн
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
20
Пирмин Швеглер
ЦП
14
Марко Падалино
ПП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
14
Морган Де Санктис
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
8
Клаудио Маркизио
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
Главный тренер
Марчелло Липпи
Остались в запасе
21
Джонни Леони
ВР
22
Марио Эггиманн
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
20
Пирмин Швеглер
ЦП
14
Марко Падалино
ПП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Остались в запасе
14
Морган Де Санктис
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
8
Клаудио Маркизио
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Главный тренер
Марчелло Липпи
Статистика матча Швейцария - Италия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Чемпионат мира, 1/4 финала
Аргентина
3 : 1
12.07.2026
Швейцария
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
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