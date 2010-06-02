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Расписание матчей
Норвегия - Украина
Норвегия - Украина: обзор матча 02 июня 2010
Норвегия
02.06.2010, среда, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Украина
78'
Р. Зозуля
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Норвегия - Украина
+2
Замена
А. Федецкий
️️️️
Е. Коноплянка
Замена
Д. Олейник
️️️️
О. Гусев
Желтая карточка
А. Русол
ГОЛ! 0:1!
Р. Зозуля
Желтая карточка
П. Скьельбред
Замена
️️️️
Э. Хусеклепп
Замена
П. Скьельбред
️️️️
Б. Хельге Риисе
Желтая карточка
Д. Чигринский
Замена
В. Кобин
️️️️
А. Яковенко
Замена
М. Девич
️️️️
А. Ярмоленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Йон Кнудсен
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
5
Бреде Хангеланд
(К)
ЦЗ
3
Хетил Велер
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
0
Кристиан Гриндхейм
ЛП
9
Хеннинг Хаугер
ОП
0
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
16
Бьорн Хельге Риисе
ПП
0
Эрик Хусеклепп
ЦФ
9
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Украина
23
Андрей Дикань
ВР
0
Игорь Ощипко
ЛЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
5
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
6
Андрей Русол
ЦЗ
9
Олег Гусев
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛП
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
4
Анатолий Тимощук
(К)
ОП
0
Александр Яковенко
ПП
8
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
14
Эспен Рууд
ЦЗ
0
Атле Холанн
ПЗ
15
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
Украина
0
Владимир Полевой
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
21
Денис Олейник
ЛВ
14
Руслан Ротань
ЦП
0
Игорь Худобяк
ЦП
22
Марко Девич
ЦФ
4-1-3-2
1
Кнудсен
6
Риисе
5
Хангеланд
3
Велер
2
Хогли
9
Хаугер
0
Гриндхейм
0
Педерсен
16
Риисе
9
Абделлауе
0
Хусеклепп
3-3-2-1-1
23
Дикань
20
Ракицкий
5
Чигринский
6
Русол
9
Гусев
4
Тимощук
0
Ощипко
0
Яковенко
7
Ярмоленко
10
Коноплянка
8
Зозуля
16
Риисе
15
Скьельбред
15
Скьельбред
16
Риисе
0
Яковенко
14
Кобин
14
Кобин
0
Яковенко
10
Коноплянка
17
Федецкий
17
Федецкий
10
Коноплянка
9
Гусев
21
Олейник
21
Олейник
9
Гусев
7
Ярмоленко
22
Девич
22
Девич
7
Ярмоленко
Остались в запасе
Норвегия
Украина
1
Руне Ярстейн
ВР
14
Эспен Рууд
ЦЗ
0
Атле Холанн
ПЗ
Главный тренер
Стале Солбаккен
0
Владимир Полевой
ЦЗ
14
Руслан Ротань
ЦП
0
Игорь Худобяк
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
1
Руне Ярстейн
ВР
14
Эспен Рууд
ЦЗ
0
Атле Холанн
ПЗ
Остались в запасе
0
Владимир Полевой
ЦЗ
14
Руслан Ротань
ЦП
0
Игорь Худобяк
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Норвегия - Украина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Чемпионат мира, 1/4 финала
Норвегия
1 : 2
12.07.2026
Англия
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
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