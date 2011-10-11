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Словения - Сербия
Словения - Сербия: обзор матча 11 октября 2011
Словения
11.10.2011, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа C, 12 тур
1 : 0
Завершен
Сербия
45'
Д. Вршич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения - Сербия
Замена
В. Бирса
️️️️
Д. Вршич
Замена
Н. Мильяш
️️️️
М. Нинкович
Замена
Р. Крхин
️️️️
А. Бачинович
Замена
Б. Илич
️️️️
М. Бречко
Желтая карточка
М. Шулер
Замена
М. Красич
️️️️
М. Йованович
Замена
И. Обрадович
️️️️
Р. Петрович
Желтая карточка
А. Бачинович
ГОЛ! 1:0!
Д. Вршич
Желтая карточка
М. Йованович
Желтая карточка
Т. Матавж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Самир Ханданович
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
4
Марко Шулер
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
18
Александар Радосавлевич
ЦП
10
Даре Вршич
ЦП
0
Армин Бачинович
ЦП
23
Тим Матавж
ЦФ
9
Златан Любиянкич
ЦФ
Сербия
0
Боян Йоргачевич
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
0
Неманья Видич
ЦЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
0
Невен Суботич
ЦЗ
0
Милан Йованович
ЛП
4
Радосав Петрович
ОП
0
Милош Нинкович
ЦП
0
Деян Станкович
ЦП
7
Зоран Тошич
ПВ
0
Драган Мрджа
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петрович
Словения
12
Ясмин Ханданович
ВР
6
Бранко Илич
ЦЗ
0
Мирал Самарджич
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
10
Вальтер Бирса
ЦП
7
Йосип Иличич
ЦФ
14
Златко Дедич
ЦФ
Сербия
12
Боян Шаранов
ВР
22
Иван Обрадович
ЦЗ
15
Ненад Томович
ЦЗ
5
Слободан Райкович
ЦЗ
0
Ненад Мильяш
ЦП
4
Лука Миливойевич
ЦП
0
Милош Красич
ПП
0
Марко Пантелич
ЦФ
4-4-2
1
Ханданович
13
Йокич
5
Цесар
4
Шулер
2
Бречко
17
Кирм
10
Вршич
0
Бачинович
18
Радосавлевич
9
Любиянкич
23
Матавж
4-1-3-1-1
0
Йоргачевич
0
Видич
6
Иванович
0
Суботич
4
Коларов
4
Петрович
0
Нинкович
0
Станкович
0
Йованович
7
Тошич
0
Мрджа
2
Бречко
6
Илич
6
Илич
2
Бречко
0
Бачинович
21
Крхин
21
Крхин
0
Бачинович
10
Вршич
10
Бирса
10
Бирса
10
Вршич
4
Петрович
22
Обрадович
22
Обрадович
4
Петрович
0
Нинкович
0
Мильяш
0
Мильяш
0
Нинкович
0
Йованович
0
Красич
0
Красич
0
Йованович
Остались в запасе
Словения
Сербия
12
Ясмин Ханданович
ВР
0
Мирал Самарджич
ЦЗ
7
Йосип Иличич
ЦФ
14
Златко Дедич
ЦФ
12
Боян Шаранов
ВР
15
Ненад Томович
ЦЗ
5
Слободан Райкович
ЦЗ
4
Лука Миливойевич
ЦП
0
Марко Пантелич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петрович
Остались в запасе
12
Ясмин Ханданович
ВР
0
Мирал Самарджич
ЦЗ
7
Йосип Иличич
ЦФ
14
Златко Дедич
ЦФ
Остались в запасе
12
Боян Шаранов
ВР
15
Ненад Томович
ЦЗ
5
Слободан Райкович
ЦЗ
4
Лука Миливойевич
ЦП
0
Марко Пантелич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петрович
Статистика матча Словения - Сербия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
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Лига наций, 4 тур
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1 : 2
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Лига наций, 2 тур
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