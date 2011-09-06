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Расписание матчей
Евро-2024
Дания - Норвегия
Дания - Норвегия: обзор матча 06 сентября 2011
Дания
06.09.2011, вторник, 22:15
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа H, 10 тур
2 : 0
Завершен
Норвегия
22'
Н. Бендтнер
44'
Н. Бендтнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дания - Норвегия
Замена
Н. Педерсен
️️️️
Н. Бендтнер
Желтая карточка
Т. Хогли
Желтая карточка
Д. Браатен
Желтая карточка
К. Гриндхейм
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
Замена
Л. Шоне
️️️️
М. Крон-Дели
Замена
Д. Карью
️️️️
Э. Хусеклепп
Желтая карточка
Б. Хангеланд
Замена
М. Сильбербауэр
️️️️
Д. Роммедаль
Замена
Д. Браатен
️️️️
Й. Риисе
Замена
В. Демидов
️️️️
Х. Велер
ГОЛ! 2:0!
Н. Бендтнер
Пас отдал
К. Эриксен
ГОЛ! 1:0!
Н. Бендтнер
Пас отдал
Д. Роммедаль
Желтая карточка
С. Кьер
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Томас Соренсен
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
4
Даниэль Аггер
ЦЗ
26
Николай Бойлесен
ЦЗ
6
Ларс Якобсен
ПЗ
2
Михаэль Крон-Дели
ЦП
21
Ники Зимлинг
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
10
Деннис Роммедаль
ПП
11
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
3
Хетил Велер
ЦЗ
5
Бреде Хангеланд
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
14
Эспен Рууд
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
0
Кристиан Гриндхейм
ЦП
5
Александер Теттей
ЦП
9
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
0
Эрик Хусеклепп
ЦФ
Главный тренер
Эгил Ольсен
Дания
16
Стефан Андерсен
ВР
0
Бо Свенссон
ЦЗ
19
Лассе Шоне
ЦП
15
Микаэль Сильбербауэр
ЦП
17
Никлас Педерсен
АП
10
Мартин Йоргенсен
ПП
0
Мадс Юнкер
ЦФ
Норвегия
0
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
0
Джонатан Парр
ЦЗ
0
Вадим Демидов
ЦЗ
14
Рубен Йенссен
ЦП
9
Хеннинг Хаугер
ЦП
9
Даниэль Браатен
ПП
10
Джон Карью
ЦФ
4-4-1-1
1
Соренсен
4
Кьер
4
Аггер
26
Бойлесен
6
Якобсен
2
Крон-Дели
21
Зимлинг
7
Квист
10
Роммедаль
10
Эриксен
11
Бендтнер
3-2-2-2
1
Ярстейн
5
Хангеланд
6
Нордтвейт
14
Рууд
2
Хогли
6
Риисе
0
Гриндхейм
5
Теттей
0
Хусеклепп
9
Абделлауе
2
Крон-Дели
19
Шоне
19
Шоне
2
Крон-Дели
10
Роммедаль
15
Сильбербауэр
15
Сильбербауэр
10
Роммедаль
11
Бендтнер
17
Педерсен
17
Педерсен
11
Бендтнер
3
Велер
0
Демидов
0
Демидов
3
Велер
6
Риисе
9
Браатен
9
Браатен
6
Риисе
0
Хусеклепп
10
Карью
10
Карью
0
Хусеклепп
Остались в запасе
Дания
Норвегия
16
Стефан Андерсен
ВР
0
Бо Свенссон
ЦЗ
10
Мартин Йоргенсен
ПП
0
Мадс Юнкер
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
0
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
0
Джонатан Парр
ЦЗ
14
Рубен Йенссен
ЦП
9
Хеннинг Хаугер
ЦП
Главный тренер
Эгил Ольсен
Остались в запасе
16
Стефан Андерсен
ВР
0
Бо Свенссон
ЦЗ
10
Мартин Йоргенсен
ПП
0
Мадс Юнкер
ЦФ
Остались в запасе
0
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
0
Джонатан Парр
ЦЗ
14
Рубен Йенссен
ЦП
9
Хеннинг Хаугер
ЦП
Главный тренер
Мортен Ольсен
Главный тренер
Эгил Ольсен
Статистика матча Дания - Норвегия
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Дания
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Чемпионат мира, 1/4 финала
Норвегия
1 : 2
12.07.2026
Англия
Информация о матче
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