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Расписание матчей
Евро-2024
Латвия - Грузия
Латвия - Грузия: обзор матча 12 октября 2010
Латвия
12.10.2010, вторник, 21:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа F, 4 тур
1 : 1
Завершен
Грузия
90+1'
А. Цауня
74'
Д. Сирадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Латвия - Грузия
ГОЛ! 1:1!
А. Цауня
+1
Желтая карточка
Н. Ревишвили
Замена
А. Кошкадзе
️️️️
А. Иашвили
Замена
А. Переплоткинс
️️️️
Ю. Жигаевс
Желтая карточка
Г. Гогуа
Замена
К. Гребис
️️️️
Ю. Лайзанс
Замена
Л. Салуквадзе
️️️️
Джано
Желтая карточка
Д. Сирадзе
ГОЛ! 0:1!
Д. Сирадзе
Замена
Г. Гогуа
️️️️
Д. Квирквелия
Желтая карточка
К. Горкшс
Желтая карточка
О. Клява
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
0
Денис Ивановс
ЦЗ
0
Дзинтар Зирнис
ЦЗ
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
0
Оскарс Клява
ЦЗ
0
Александр Цауня
ОП
0
Андрей Рубин
ЦП
9
Юрий Жигаевс
ЦП
0
Виталий Астафьевс
ЦП
0
Юрис Лайзанс
АП
0
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Александр Старков
Грузия
0
Нукри Ревишвили
ВР
0
Леван Кобиашвили
ЛЗ
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
16
Малхаз Асатиани
ЦЗ
0
Каха Каладзе
ЦЗ
0
Александр Амисулашвили
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
0
Александр Иашвили
ЛП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
10
Джано
АП
0
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Латвия
12
Александр Колинько
ВР
0
Павелc Михадюкc
ЦЗ
0
Андрейс Переплоткинс
ЦП
0
Кристап Гребис
ЦФ
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
0
Гогита Гогуа
ЛП
0
Александр Кошкадзе
ЦП
15
Георгий Меребашвили
ЦП
9
Николоз Гелашвили
ЦП
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ванинс
0
Ивановс
13
Горкшс
0
Клява
0
Зирнис
0
Цауня
0
Рубин
9
Жигаевс
0
Астафьевс
0
Лайзанс
0
Руднев
3-2-2-1-1
0
Ревишвили
16
Асатиани
0
Каладзе
0
Амисулашвили
2
Лобжанидзе
16
Квирквелия
6
Даушвили
0
Иашвили
10
Джано
0
Сирадзе
9
Жигаевс
0
Переплоткинс
0
Переплоткинс
9
Жигаевс
0
Лайзанс
0
Гребис
0
Гребис
0
Лайзанс
0
Иашвили
0
Кошкадзе
0
Кошкадзе
0
Иашвили
10
Джано
3
Салуквадзе
3
Салуквадзе
10
Джано
16
Квирквелия
0
Гогуа
0
Гогуа
16
Квирквелия
Остались в запасе
Латвия
Грузия
0
Павелc Михадюкc
ЦЗ
12
Александр Колинько
ВР
Главный тренер
Александр Старков
1
Георгий Лория
ВР
15
Георгий Меребашвили
ЦП
9
Николоз Гелашвили
ЦП
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Остались в запасе
0
Павелc Михадюкc
ЦЗ
12
Александр Колинько
ВР
Остались в запасе
1
Георгий Лория
ВР
15
Георгий Меребашвили
ЦП
9
Николоз Гелашвили
ЦП
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
Главный тренер
Александр Старков
Главный тренер
Темури Кецбая
Статистика матча Латвия - Грузия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 5 тур
Черногория
- : -
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Лига наций, Переходные матчи
Латвия
1 : 0
31.03.2026
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Лига наций, 5 тур
Грузия
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14.11.2026
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Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Информация о матче
Главный судья:
Мануэл Жорже Соуза
(Порту)
Стадион:
Борис Пайчадзе
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