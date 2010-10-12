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Расписание матчей
Евро-2024
Франция - Люксембург
Франция - Люксембург: обзор матча 12 октября 2010
Франция
12.10.2010, вторник, 23:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа D, 4 тур
2 : 0
Завершен
Люксембург
22'
К. Бензема
76'
Й. Гуркюфф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Люксембург
Замена
Д. Да Мота
️️️️
Ж. Беттмер
ГОЛ! 2:0!
Й. Гуркюфф
Замена
Л. Реми
️️️️
Г. Оаро
Замена
Д. Штрассер
️️️️
Т. Латерца
Замена
Д. Пайет
️️️️
Ф. Малуда
Замена
С. Насри
️️️️
К. Бензема
Вторая желтая
Р. Петерс
Замена
Ж. Китенж
️️️️
О. Йоахим
Желтая карточка
А. Рами
Желтая карточка
Р. Петерс
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
15
Флоран Малуда
ЛВ
19
Абу Диаби
ЦП
18
Алу Диарра
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
19
Карим Бензема
ЦФ
0
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Люксембург
1
Жонатан Жубер
ВР
14
Том Латерца
ЛЗ
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
0
Гай Блейз
ЦЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
10
Бен Паял
ОП
0
Жилль Беттмер
ЦП
6
Рене Петерс
ЦП
11
Шарль Левек
ЦП
17
Марио Мутш
ЦП
13
Орельен Йоахим
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Франция
16
Стив Манданда
ВР
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
11
Самир Насри
ЛП
6
Лассана Диарра
ЦП
8
Димитри Пайет
АП
0
Кевин Гамейро
ЦФ
20
Лоик Реми
ЦФ
Люксембург
0
Ким Кинцигер
ЦЗ
0
Джефф Штрассер
ЦЗ
3
Матиас Йениш
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
0
Жоэль Китенж
ЦФ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
4-3-1-2
1
Льорис
22
Клиши
17
Рами
5
Мексес
13
Ревейер
19
Диаби
18
Диарра
8
Гуркюфф
15
Малуда
0
Оаро
19
Бензема
4-1-4-1
1
Жубер
4
Хоффманн
0
Блейз
5
Шнелл
14
Латерца
10
Паял
6
Петерс
11
Левек
17
Мутш
0
Беттмер
13
Йоахим
15
Малуда
8
Пайет
8
Пайет
15
Малуда
19
Бензема
11
Насри
11
Насри
19
Бензема
0
Оаро
20
Реми
20
Реми
0
Оаро
13
Йоахим
0
Китенж
0
Китенж
13
Йоахим
14
Латерца
0
Штрассер
0
Штрассер
14
Латерца
0
Беттмер
9
Да Мота
9
Да Мота
0
Беттмер
Остались в запасе
Франция
Люксембург
16
Стив Манданда
ВР
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Лассана Диарра
ЦП
0
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
0
Ким Кинцигер
ЦЗ
3
Матиас Йениш
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Лассана Диарра
ЦП
0
Кевин Гамейро
ЦФ
Остались в запасе
0
Ким Кинцигер
ЦЗ
3
Матиас Йениш
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Франция - Люксембург
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Франция
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
- : -
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Информация о матче
Стадион:
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