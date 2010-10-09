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Расписание матчей
Евро-2024
Франция - Румыния
Франция - Румыния: обзор матча 09 октября 2010
Франция
09.10.2010, суббота, 23:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа D, 3 тур
2 : 0
Завершен
Румыния
83'
Л. Реми
90+3'
Й. Гуркюфф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Румыния
ГОЛ! 2:0!
Й. Гуркюфф
+3
Замена
М. Роман
️️️️
Р. Кочиш
Желтая карточка
Г. Флореску
Замена
Д. Пайет
️️️️
К. Бензема
ГОЛ! 1:0!
Л. Реми
Желтая карточка
Ф. Мексес
Замена
Й. Гуркюфф
️️️️
С. Насри
Замена
Л. Реми
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
Ч. Марика
️️️️
Д. Никулаэ
Замена
Ч. Деяк
️️️️
Я. Зику
Желтая карточка
А. Диарра
Желтая карточка
К. Сэпунару
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
11
Самир Насри
ЛП
15
Флоран Малуда
ЛВ
17
Янн М'Вила
ОП
18
Алу Диарра
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
5
Кристиан Киву
ЛЗ
3
Рэзван Рац
ЛЗ
6
Мирел Радои
ЦЗ
0
Габриэль Тамаш
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
27
Янис Зику
ЦП
11
Рэзван Кочиш
ЦП
0
Георге Флореску
ЦП
19
Богдан Станку
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Франция
16
Стив Манданда
ВР
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
8
Димитри Пайет
АП
0
Гийом Оаро
ЦФ
20
Лоик Реми
ЦФ
Румыния
1
Богдан Лобонц
ВР
22
Штефан Раду
ЦЗ
2
Василе Мафтей
ПЗ
17
Чиприан Деяк
ЦП
14
Михай Роман
ПП
0
Мариус Билашко
ЦФ
0
Чиприан Марика
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Льорис
22
Клиши
17
Рами
5
Мексес
13
Ревейер
17
М'Вила
11
Насри
18
Диарра
15
Малуда
8
Вальбуэна
19
Бензема
3-2-3-2
1
Пантилимон
6
Радои
0
Тамаш
22
Сэпунару
5
Киву
3
Рац
27
Зику
11
Кочиш
0
Флореску
21
Никулаэ
19
Станку
19
Бензема
8
Пайет
8
Пайет
19
Бензема
11
Насри
8
Гуркюфф
8
Гуркюфф
11
Насри
8
Вальбуэна
20
Реми
20
Реми
8
Вальбуэна
27
Зику
17
Деяк
17
Деяк
27
Зику
11
Кочиш
14
Роман
14
Роман
11
Кочиш
21
Никулаэ
0
Марика
0
Марика
21
Никулаэ
Остались в запасе
Франция
Румыния
16
Стив Манданда
ВР
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
0
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
1
Богдан Лобонц
ВР
22
Штефан Раду
ЦЗ
2
Василе Мафтей
ПЗ
0
Мариус Билашко
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
0
Гийом Оаро
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Лобонц
ВР
22
Штефан Раду
ЦЗ
2
Василе Мафтей
ПЗ
0
Мариус Билашко
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Франция - Румыния
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Франция
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Стадион:
Стад де Франс
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