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Расписание матчей
Азербайджан. Премьер-лига
Габала - Нефтчи
Габала - Нефтчи: обзор матча 26 октября 2025
Габала
26.10.2025, воскресенье, 15:00
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Нефтчи
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Протокол Габала - Нефтчи
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Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Габала - Нефтчи
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 33 тур
Габала
3 : 1
21.05.2026
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 32 тур
Карван
1 : 2
15.05.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 31 тур
Габала
1 : 1
09.05.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 30 тур
Зиря
1 : 0
03.05.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 29 тур
Габала
1 : 1
25.04.2026
Араз-Нахичевань
Нефтчи
Лига конференций, 2 раунд
Динамо Мн
- : -
30.07.2026
Нефтчи
Лига конференций, 2 раунд
Нефтчи
2 : 4
22.07.2026
Динамо Мн
Азербайджан. Премьер-лига, 33 тур
Кяпаз
0 : 1
23.05.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 32 тур
Сабах
1 : 2
17.05.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 31 тур
Нефтчи
3 : 0
10.05.2026
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 30 тур
Карван
0 : 3
05.05.2026
Нефтчи
Информация о матче
Стадион:
Габала
Посещаемость:
600 из 2000 зрителей (30%)
Таблица
Команда
4
Нефтчи
10
Габала
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6
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32
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-17
27
Полная таблица
Новости команд
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Габала
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«Нефтчи» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июля 2026
22 июля
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21 июля
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3 июня
8
Бердыев вернул азербайджанский клуб в еврокубки спустя 32 года
21 мая
4
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3 января
31
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2
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2016.12.08 23:32
Лига Европы. «Габала» на последних минутах уступила «Андерлехту»
2016.11.24 20:53
Лига Европы. «Габала» уступила «Сент-Этьену», «Андерлехт» забил шесть голов в ворота «Майнца»
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2016.10.21 09:16
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21 июля
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3 января
31
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