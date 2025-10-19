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Расписание матчей
Азербайджан. Премьер-лига
Сабах - Зиря
Сабах - Зиря: обзор матча 19 октября 2025
Сабах
19.10.2025, воскресенье, 15:00
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
3 : 0
Завершен
Зиря
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Статистика матча Сабах - Зиря
2
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0
0
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2
1
Матчи команд
Сабах
Лига чемпионов, 2 раунд
КуПС
0 : 0
28.07.2026
Сабах
Лига чемпионов, 2 раунд
Сабах
1 : 0
21.07.2026
КуПС
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
Азербайджан. Премьер-лига, 33 тур
Туран Товуз
1 : 2
22.05.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 32 тур
Сабах
1 : 2
17.05.2026
Нефтчи
Зиря
Лига конференций, 2 раунд
Зиря
- : -
30.07.2026
Пайде
Лига конференций, 2 раунд
Пайде
1 : 0
23.07.2026
Зиря
Лига конференций, 1 раунд
Торпедо
0 : 3
16.07.2026
Зиря
Лига конференций, 1 раунд
Зиря
3 : 0
08.07.2026
Торпедо
Азербайджан. Премьер-лига, 33 тур
Араз-Нахичевань
3 : 2
23.05.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 32 тур
Зиря
2 : 1
17.05.2026
Сумгаит
Информация о матче
Стадион:
Банк Республика Арена
Посещаемость:
971 из 13000 зрителей (7%)
Таблица
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53
Полная таблица
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