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Евро-2024
Сербия - Словения
Сербия - Словения: обзор матча 07 сентября 2010
Сербия
07.09.2010, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа C, 2 тур
1 : 1
Завершен
Словения
86'
Н. Жигич
63'
М. Новакович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сербия - Словения
Желтая карточка
З. Кузманович
+4
+2
Желтая карточка
М. Маврич
Замена
Д. Стеванович
️️️️
А. Кирм
Желтая карточка
Н. Видич
ГОЛ! 1:1!
Н. Жигич
Замена
Й. Иличич
️️️️
В. Бирса
Замена
З. Любиянкич
️️️️
З. Дедич
Замена
Г. Качар
️️️️
Д. Станкович
Замена
М. Нинкович
️️️️
З. Кузманович
ГОЛ! 0:1!
М. Новакович
Желтая карточка
А. Лукович
Замена
М. Красич
️️️️
З. Тошич
Желтая карточка
Н. Жигич
Желтая карточка
М. Йованович
Желтая карточка
А. Кирм
16'
Желтая карточка
С. Ханданович
14'
Желтая карточка
А. Радосавлевич
Желтая карточка
Д. Станкович
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
23
Анджелко Джуричич
ВР
0
Александар Лукович
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
0
Неманья Видич
ЦЗ
0
Невен Суботич
ЦЗ
0
Милан Йованович
ЛП
22
Здравко Кузманович
ЦП
0
Деян Станкович
ЦП
7
Зоран Тошич
ПВ
18
Данко Лазович
ЦФ
15
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Решад Куновац
Словения
1
Самир Ханданович
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
22
Матей Маврич
ЦЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
18
Александар Радосавлевич
ЦП
10
Вальтер Бирса
ЦП
8
Роберт Корен
ЦП
14
Златко Дедич
ЦФ
11
Миливойе Новакович
ЦФ
Сербия
22
Иван Обрадович
ЦЗ
4
Радосав Петрович
ОП
0
Гойко Качар
ЦП
0
Ненад Мильяш
ЦП
0
Милош Нинкович
ЦП
0
Милош Красич
ПП
Словения
12
Ясмин Ханданович
ВР
4
Марко Шулер
ЦЗ
6
Бранко Илич
ЦЗ
3
Далибор Стеванович
ОП
0
Армин Бачинович
ЦП
9
Златан Любиянкич
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
4-3-1-2
23
Джуричич
0
Лукович
0
Видич
0
Суботич
2
Рукавина
0
Йованович
0
Станкович
22
Кузманович
7
Тошич
15
Жигич
18
Лазович
4-4-2
1
Ханданович
2
Бречко
22
Маврич
5
Цесар
13
Йокич
18
Радосавлевич
10
Бирса
8
Корен
17
Кирм
11
Новакович
14
Дедич
0
Станкович
0
Качар
0
Качар
0
Станкович
22
Кузманович
0
Нинкович
0
Нинкович
22
Кузманович
7
Тошич
0
Красич
0
Красич
7
Тошич
17
Кирм
3
Стеванович
3
Стеванович
17
Кирм
14
Дедич
9
Любиянкич
9
Любиянкич
14
Дедич
10
Бирса
7
Иличич
7
Иличич
10
Бирса
Остались в запасе
Сербия
Словения
22
Иван Обрадович
ЦЗ
4
Радосав Петрович
ОП
0
Ненад Мильяш
ЦП
Главный тренер
Решад Куновац
12
Ясмин Ханданович
ВР
4
Марко Шулер
ЦЗ
6
Бранко Илич
ЦЗ
0
Армин Бачинович
ЦП
Остались в запасе
22
Иван Обрадович
ЦЗ
4
Радосав Петрович
ОП
0
Ненад Мильяш
ЦП
Остались в запасе
12
Ясмин Ханданович
ВР
4
Марко Шулер
ЦЗ
6
Бранко Илич
ЦЗ
0
Армин Бачинович
ЦП
Главный тренер
Решад Куновац
Статистика матча Сербия - Словения
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
5 : 1
05.06.2026
Сербия
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
2 : 1
07.06.2026
Словения
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
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