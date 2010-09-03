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    Решад Куновац

    Тренер
    Имя Решад
    Фамилия Куновац
    Гражданство Босния и Герцеговина
    Дата рождения 24 августа 1953
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сербия 2 1 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    03.09.2010 Фарерские острова 0 : 3 Сербия
    07.09.2010 Сербия 1 : 1 Словения
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