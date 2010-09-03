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Расписание матчей
Евро-2024
Португалия - Кипр
Португалия - Кипр: обзор матча 03 сентября 2010
Португалия
03.09.2010, пятница, 23:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа H, 1 тур
4 : 4
Завершен
Кипр
8'
У. Алмейда
29'
Р. Мейрелеш
50'
Данни
60'
М. Фернандеш
3'
Э. Алонефтис
11'
М. Константину
57'
Я. Оккас
89'
А. Авраам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Кипр
ГОЛ! 4:4!
А. Авраам
Замена
Я. Джало
️️️️
У. Алмейда
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
М. Фернандеш
Замена
М. Николау
️️️️
К. Хараламбидис
Желтая карточка
Э. Хараламбус
Замена
С. Пурсайтидис
️️️️
М. Элиа
Замена
Лиедсон
️️️️
Данни
ГОЛ! 4:3!
М. Фернандеш
ГОЛ! 3:3!
Я. Оккас
Замена
Я. Оккас
️️️️
Э. Алонефтис
ГОЛ! 3:2!
Данни
ГОЛ! 2:2!
Р. Мейрелеш
11'
ГОЛ! 1:2!
М. Константину
ГОЛ! 1:1!
У. Алмейда
ГОЛ! 0:1!
Э. Алонефтис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
22
Эдуарду
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
13
Луис Мигел
ПЗ
10
Данни
ЛП
17
Нани
ЛВ
4
Мануэль Фернандеш
ЦП
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Агостиньо Оливейра
Кипр
1
Антонис Георгаллидес
ВР
0
Мариос Элиа
ЛЗ
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
0
Маринос Сациас
ЦП
0
Синиша Добрашинович
ЦП
0
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
10
Костас Хараламбидис
ПП
0
Михалис Константину
ЦФ
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Португалия
22
Бету
ВР
3
Силвиу
ЛЗ
14
Роланду
ЦЗ
4
Мигель Велозу
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
0
Янник Джало
ПП
9
Лиедсон
ЦФ
Кипр
0
Саввас Пурсайтидис
ПЗ
13
Хрисис Михаил
ЦП
23
Мариос Николау
ЦП
0
Яннис Оккас
ЦФ
4-3-1-2
22
Эдуарду
0
Коэнтрау
2
Алвеш
6
Карвалью
13
Мигел
10
Данни
0
Мейрелеш
4
Фернандеш
17
Нани
9
Алмейда
20
Куарежма
3-5-1-1
1
Георгаллидес
0
Элиа
4
Меркис
0
Хараламбус
10
Хараламбидис
0
Добрашинович
0
Алонефтис
11
Авраам
0
Сациас
13
Макридис
0
Константину
4
Фернандеш
8
Моутинью
8
Моутинью
4
Фернандеш
9
Алмейда
0
Джало
0
Джало
9
Алмейда
10
Данни
9
Лиедсон
9
Лиедсон
10
Данни
0
Элиа
0
Пурсайтидис
0
Пурсайтидис
0
Элиа
10
Хараламбидис
23
Николау
23
Николау
10
Хараламбидис
0
Алонефтис
0
Оккас
0
Оккас
0
Алонефтис
Остались в запасе
Португалия
Кипр
22
Бету
ВР
3
Силвиу
ЛЗ
14
Роланду
ЦЗ
4
Мигель Велозу
ЦП
Главный тренер
Агостиньо Оливейра
13
Хрисис Михаил
ЦП
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Остались в запасе
22
Бету
ВР
3
Силвиу
ЛЗ
14
Роланду
ЦЗ
4
Мигель Велозу
ЦП
Остались в запасе
13
Хрисис Михаил
ЦП
Главный тренер
Агостиньо Оливейра
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Статистика матча Португалия - Кипр
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Кипр
Лига наций, 5 тур
Армения
- : -
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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