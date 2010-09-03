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Расписание матчей
Евро-2024
Сан-Марино - Нидерланды
Сан-Марино - Нидерланды: обзор матча 03 сентября 2010
Сан-Марино
03.09.2010, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа E, 1 тур
0 : 5
Завершен
Нидерланды
16'
Д. Кейт (П)
38'
К. Хунтелаар
48'
К. Хунтелаар
66'
К. Хунтелаар
90'
Р. ван Нистелрой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Марино - Нидерланды
ГОЛ! 0:5!
Р. ван Нистелрой
Замена
Н. Кьяччи
️️️️
М. Витаиоли
Замена
А. Гасперони
️️️️
М. Марани
Замена
Р. ван Нистелрой
️️️️
Д. Кейт
ГОЛ! 0:4!
К. Хунтелаар
Желтая карточка
С. Баччиокки
Замена
С. Баччиокки
️️️️
Д. Симончини
Замена
И. Афеллай
️️️️
Э. Элиа
ГОЛ! 0:3!
К. Хунтелаар
Замена
Р. ван дер Ваарт
️️️️
Н. Де Йонг
Желтая карточка
М. Берретти
+1
Желтая карточка
А. Делла Валле
ГОЛ! 0:2!
К. Хунтелаар
Желтая карточка
Х. Мадуро
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Кейт
Желтая карточка
Д. Симончини
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
22
Карло Валентини
ВР
23
Альдо Симончини
ВР
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
6
Давиде Симончини
ЦЗ
13
Алессандро Делла Валле
ЦЗ
0
Майколь Берретти
ЦЗ
20
Дамиано Ваннуччи
ЦП
0
Мануэль Марани
ЦФ
20
Анди Сельва
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
0
Эрик Питерс
ЦЗ
15
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
6
Найджел Де Йонг
ЦП
21
Эльеро Элиа
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
0
Дирк Кейт
ПП
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Сан-Марино
13
Симоне Баччиокки
ЦЗ
8
Алекс Гасперони
ЦП
0
Никола Кьяччи
ЦФ
Нидерланды
16
Пит Велтхуйзен
ВР
21
Халид Булахруз
ПЗ
14
Деми Де Зеув
ЦП
0
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
3-2-1-3
22
Валентини
6
Симончини
13
Делла Валле
0
Берретти
4
Витаиоли
18
Мацца
20
Ваннуччи
7
Витаиоли
20
Сельва
0
Марани
4-4-1-1
1
Стекеленбург
2
ван дер Вил
15
Мадуро
14
Матейсен
0
Питерс
0
Кейт
21
Элиа
6
ван Боммел
6
Де Йонг
10
Снейдер
19
Хунтелаар
6
Симончини
13
Баччиокки
13
Баччиокки
6
Симончини
7
Витаиоли
0
Кьяччи
0
Кьяччи
7
Витаиоли
0
Марани
8
Гасперони
8
Гасперони
0
Марани
6
Де Йонг
0
ван дер Ваарт
0
ван дер Ваарт
6
Де Йонг
0
Кейт
9
ван Нистелрой
9
ван Нистелрой
0
Кейт
21
Элиа
8
Афеллай
8
Афеллай
21
Элиа
Остались в запасе
Сан-Марино
Нидерланды
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
16
Пит Велтхуйзен
ВР
21
Халид Булахруз
ПЗ
14
Деми Де Зеув
ЦП
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Остались в запасе
Остались в запасе
16
Пит Велтхуйзен
ВР
21
Халид Булахруз
ПЗ
14
Деми Де Зеув
ЦП
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Статистика матча Сан-Марино - Нидерланды
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Информация о матче
Стадион:
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