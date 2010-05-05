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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Килмарнок
Абердин - Килмарнок: обзор матча 05 мая 2010
Абердин
05.05.2010, среда, 22:45
Чемпионат Шотландии, 37 тур
1 : 2
Завершен
Килмарнок
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Абердин - Килмарнок
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Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
- : -
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
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0 : 4
07.11.2026
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0 : 1
28.10.2026
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3 : 2
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17.10.2026
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0 : 1
11.10.2026
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Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
- : -
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Килмарнок
3 : 2
17.10.2026
Мазервелл
Информация о матче
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Килмарнок
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