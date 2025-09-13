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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Гнистан - Интер
Гнистан - Интер: обзор матча 13 сентября 2025
Гнистан
13.09.2025, суббота, 17:00
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Интер
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Интер
Отец Еременко: «Нынешний «Зенит» Роман точно усилит»
27 марта
4
Отец Еременко объяснил, почему Роман не вернулся в РПЛ
26 февраля
2
Раскрыта причина, почему Еременко не перешел в «Оренбург»
20 февраля
1
Роман Еременко принял окончательное решение по возвращению в РПЛ
10 февраля
9
Еременко боится возвращаться в Россию из-за угроз
12 января
5
Отец Еременко: «Нынешний «Зенит» Роман точно усилит»
27 марта
4
Отец Еременко объяснил, почему Роман не вернулся в РПЛ
26 февраля
2
Раскрыта причина, почему Еременко не перешел в «Оренбург»
20 февраля
1
Роман Еременко принял окончательное решение по возвращению в РПЛ
10 февраля
9
Еременко боится возвращаться в Россию из-за угроз
12 января
5
«Ювентус» составит конкуренцию «Интеру» и «Наполи» в борьбе за Дембеле
2018.06.12 07:43
40-летний Сторари не сыграет против «Интера» из-за травмы на разминке, за «Милан» дебютирует Антонио Доннарумма
2017.12.27 22:42
3
Сусо и Калинич – в атаке «Милана» против «Интера»; Икарди сыграет на острие черно-синих
2017.12.27 21:57
Серия А. «Ювентус» и «Интер» голов не забили, миланцы продолжают лидировать
2017.12.10 00:34
14
Икарди может сыграть с «Аталантой»
2017.11.10 07:31
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Гнистан
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 13 тур
Гнистан
1 : 1
27.06.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 13 тур
Мариехамн
0 : 2
27.06.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
Яро
1 : 1
23.06.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
Интер
1 : 1
23.06.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 11 тур
Гнистан
1 : 0
17.06.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 13 тур
Гнистан
1 : 1
27.06.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
Яро
1 : 1
23.06.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 11 тур
Гнистан
1 : 0
17.06.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 10 тур
Мариехамн
0 : 3
13.06.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 9 тур
Гнистан
3 : 2
30.05.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 13 тур
Мариехамн
0 : 2
27.06.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
Интер
1 : 1
23.06.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 11 тур
ХИК
3 : 3
17.06.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 10 тур
Интер
0 : 0
13.06.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 9 тур
КуПС
1 : 1
30.05.2026
Интер
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