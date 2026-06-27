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Мариехамн - Интер: обзор матча 27 июня 2026

Мариехамн
27.06.2026, суббота, 17:00
Финляндия. Вейккауслига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Интер
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Мариехамн - Интер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Информация о матче
Стадион:
Виклеф Холдинг Арена
Посещаемость:
1486
Новости команд
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Мариехамн
Интер
«Ювентус» составит конкуренцию «Интеру» и «Наполи» в борьбе за Дембеле
2018.06.12 07:43
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2018.02.27 09:17
5
40-летний Сторари не сыграет против «Интера» из-за травмы на разминке, за «Милан» дебютирует Антонио Доннарумма
2017.12.27 22:42
3
Сусо и Калинич – в атаке «Милана» против «Интера»; Икарди сыграет на острие черно-синих
2017.12.27 21:57
Серия А. «Ювентус» и «Интер» голов не забили, миланцы продолжают лидировать
2017.12.10 00:34
14
Кангасколкка: «В 18 лет приезжал в «Спартак». Там сказали, что могут забрать в армию»
2018.02.27 09:17
5
Сопернику «Краснодара» отгрузили пять голов в Кубке Финляндии
2015.08.15 17:06
«Ювентус» составит конкуренцию «Интеру» и «Наполи» в борьбе за Дембеле
2018.06.12 07:43
40-летний Сторари не сыграет против «Интера» из-за травмы на разминке, за «Милан» дебютирует Антонио Доннарумма
2017.12.27 22:42
3
Сусо и Калинич – в атаке «Милана» против «Интера»; Икарди сыграет на острие черно-синих
2017.12.27 21:57
Серия А. «Ювентус» и «Интер» голов не забили, миланцы продолжают лидировать
2017.12.10 00:34
14
Икарди может сыграть с «Аталантой»
2017.11.10 07:31
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ВПС
- : -
10.07.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 15 тур
Лахти
- : -
11.07.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 15 тур
ТПС
- : -
11.07.2026
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1 : 1
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СИК
Финляндия. Вейккауслига, 11 тур
ХИК
3 : 3
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