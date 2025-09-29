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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Сьенсиано - Альянса
Сьенсиано - Альянса: обзор матча 29 сентября 2025
Сьенсиано
29.09.2025, понедельник, 02:00
Перу. Лига 1, 11 тур
2 : 1
Завершен
Альянса
11'
A. Hohberg
15'
J. Valoyes
54'
Х. Паоло Герреро
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сьенсиано - Альянса
Завершен
90'
+10
Красная карточка
E. Castillo
Замена
Ignacio Barrios
️️️️➡️️
Juan Bolado
90'
+6
Желтая карточка
Luis Benites
82'
78'
Замена
Пабло Кеппелини
️️️️➡️️
Педро Акино
Желтая карточка
Leonel Galeano
77'
Замена
Luis Benites
️️️️➡️️
Alejandro Hohberg
77'
Замена
Cristian Souza
️️️️➡️️
Beto Da Silva
77'
67'
Желтая карточка
Хосе Паоло Герреро
Желтая карточка
Alfredo Ramúa
67'
Замена
Alfredo Ramúa
️️️️➡️️
Santiago Arias
63'
60'
Замена
Gaspar Gentile
️️️️➡️️
Кевин Кеведо
54'
ГОЛ! 2:1!
Хосе Паоло Герреро
Пас отдал
E. Castillo
51'
Желтая карточка
Мигель Трауко
Желтая карточка
Maximiliano Amondarain
45'
+8
45'
+7
Желтая карточка
Кевин Кеведо
44'
Желтая карточка
Gianfranco Chávez
37'
Замена
Josué Estrada
️️️️➡️️
Серхио Пенья
35'
Красная карточка
Карлос Самбрано
ГОЛ! 2:0!
Jimmy Valoyes
Пас отдал
Alejandro Hohberg
15'
Желтая карточка
Santiago Arias
13'
ГОЛ! 1:0!
Alejandro Hohberg
Пас отдал
Beto Da Silva
11'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьенсиано
24
Juan Bolado
ВР
4
Maximiliano Amondarain
ЦЗ
6
Leonel Galeano
ЦЗ
70
Jimmy Valoyes
ЦП
22
Christian Neira
ЦП
5
Santiago Arias
ЦП
8
Gonzalo Aguirre
ЦП
8
Agustín González
ЦП
30
Beto Da Silva
ЦФ
10
Alejandro Hohberg
ЦФ
21
Carlos Garcés
(К)
ЦФ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Альянса
23
Гильермо Вискарра
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
13
Marco Huaman
ЦЗ
4
Gianfranco Chávez
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
(К)
ЦЗ
8
E. Castillo
ЦП
7
Fernando Gaibor
ЦП
55
Педро Акино
ЦП
18
Серхио Пенья
АП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
27
Кевин Кеведо
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Рестрепо
Сьенсиано
29
Ignacio Barrios
ВР
27
Joao Ortiz
ЦЗ
55
Alfredo Ramúa
ЦП
21
Luis Benites
ЦП
7
Cristian Souza
ЦП
6
Danilo Ortiz
ЦП
17
Ray Sandoval
ЦП
14
Yimy Gamero
ЦП
17
Osnar Noronha
ЦФ
Альянса
1
Анхело Кампос
ВР
77
Josué Estrada
ЦЗ
13
Ricardo Lagos
ЦЗ
29
Jean Pierre Archimbaud
ЦП
21
Пьеро Кари
ЦП
10
Пабло Кеппелини
АП
9
Hernán Barcos
ЦФ
25
Gaspar Gentile
ЦФ
11
Alan Cantero
ЦФ
2-5-3
24
4
6
22
5
8
8
70
21
10
30
4-3-1-2
23
Вискарра
13
4
3
Самбрано
47
Трауко
8
7
55
Акино
18
Пенья
27
Кеведо
34
Герреро
24
29
29
24
5
55
55
5
10
21
21
10
30
7
7
30
18
Пенья
77
77
18
Пенья
55
Акино
10
Кеппелини
10
Кеппелини
55
Акино
27
Кеведо
25
25
27
Кеведо
Остались в запасе
Сьенсиано
Альянса
27
Joao Ortiz
ЦЗ
6
Danilo Ortiz
ЦП
17
Ray Sandoval
ЦП
14
Yimy Gamero
ЦП
17
Osnar Noronha
ЦФ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
1
Анхело Кампос
ВР
13
Ricardo Lagos
ЦЗ
29
Jean Pierre Archimbaud
ЦП
21
Пьеро Кари
ЦП
9
Hernán Barcos
ЦФ
11
Alan Cantero
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Рестрепо
Остались в запасе
27
Joao Ortiz
ЦЗ
6
Danilo Ortiz
ЦП
17
Ray Sandoval
ЦП
14
Yimy Gamero
ЦП
17
Osnar Noronha
ЦФ
Остались в запасе
1
Анхело Кампос
ВР
13
Ricardo Lagos
ЦЗ
29
Jean Pierre Archimbaud
ЦП
21
Пьеро Кари
ЦП
9
Hernán Barcos
ЦФ
11
Alan Cantero
ЦФ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Главный тренер
Алехандро Рестрепо
Статистика матча Сьенсиано - Альянса
5
2
4
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
2
3
Нарушения
16
11
Офсайды
1
5
Количество передач
392
302
Сейвы
1
7
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
13
3
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Zamora, Peru
Стадион:
Эстадио Гарсиласо
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