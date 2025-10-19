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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Ильвес - Интер
Ильвес - Интер: обзор матча 19 октября 2025
Ильвес
19.10.2025, воскресенье, 16:00
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
1 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Интер
32'
J. Veteli (П)
83'
C. Ouguehi
84'
C. Ouguehi
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ильвес - Интер
Завершен
90'
Замена
J. Hamalainen (o.g.)
️️️️➡️️
Christian Ouguehi
Замена
Kalle Wallius
️️️️➡️️
Aapo Mäenpää
86'
Замена
Jardell Kanga
️️️️➡️️
Maksim Stjopin
86'
84'
ГОЛ! 1:2!
Christian Ouguehi
Пас отдал
Йоханнес Или-Кокко
83'
ГОЛ! 1:1!
Christian Ouguehi
Пас отдал
Альбин Гранлунд
Замена
Otto Tiitinen
️️️️➡️️
Ойва Юккола
71'
71'
Замена
Йоханнес Или-Кокко
️️️️➡️️
Iiro Järvinen
64'
Замена
Жан Боту
️️️️➡️️
Jasse Tuominen
64'
Замена
️️️️➡️️
Momodou Sarr
46'
Замена
Seth Saarinen
️️️️➡️️
Юсси Ниска
Замена
Рупи Риски
️️️️➡️️
Аделеке Акиньеми
46'
43'
Желтая карточка
Luka Kuittinen
ГОЛ с пенальти! 1:0!
J. Veteli
32'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ильвес
12
Faris Krkalić
ВР
22
Aapo Mäenpää
ЦЗ
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
19
Ойва Юккола
ЦП
10
Marius Söderbäck
ЦП
7
J. Veteli
ЦФ
16
T. Miettunen
ЦФ
3
Matias Rale
ЦФ
14
Anton Popovitch
ЦФ
8
Maksim Stjopin
ЦФ
17
Аделеке Акиньеми
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Интер
1
Eetu Huuhtanen
ВР
2
Юсси Ниска
ЛЗ
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
22
Luka Kuittinen
ЦЗ
5
Альбин Гранлунд
ЦЗ
17
Bismark Ampofo
ЦП
23
Florian Krebs
ЦП
9
Jasse Tuominen
ЦФ
77
Momodou Sarr
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
16
Bart Straalman
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Ильвес
35
Johannes Viitala
ВР
23
André Raymond
ЦЗ
13
Kalle Wallius
ЦЗ
24
Ville Kumpu
ЦЗ
20
Otto Tiitinen
ЦП
9
Jorg Schreuders
ЦП
10
Рупи Риски
ЦФ
30
Jardell Kanga
ЦФ
Интер
13
Tino Kangasaho
ВР
21
Ilari Kangasniemi
ЦЗ
24
Julius Tauriainen
ЦЗ
18
Seth Saarinen
ЦЗ
20
Joonas Kekarainen
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
11
Жан Боту
ЛВ
3
J. Hamalainen (o.g.)
ЦФ
23
Antoin Loic Essomba Bikoula
ЦФ
2-2-5
12
22
66
19
Юккола
10
3
17
Акиньеми
8
14
16
4-2-4
1
24
22
5
Гранлунд
2
Ниска
17
23
16
19
77
9
22
13
13
22
19
Юккола
20
20
19
Юккола
17
Акиньеми
10
Риски
10
Риски
17
Акиньеми
8
30
30
8
2
Ниска
18
18
2
Ниска
19
8
Или-Кокко
8
Или-Кокко
19
9
11
Боту
11
Боту
9
24
3
3
24
Остались в запасе
Ильвес
Интер
35
Johannes Viitala
ВР
23
André Raymond
ЦЗ
24
Ville Kumpu
ЦЗ
9
Jorg Schreuders
ЦП
Главный тренер
Йоонас Рантанен
13
Tino Kangasaho
ВР
21
Ilari Kangasniemi
ЦЗ
24
Julius Tauriainen
ЦЗ
20
Joonas Kekarainen
ЦП
23
Antoin Loic Essomba Bikoula
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Остались в запасе
35
Johannes Viitala
ВР
23
André Raymond
ЦЗ
24
Ville Kumpu
ЦЗ
9
Jorg Schreuders
ЦП
Остались в запасе
13
Tino Kangasaho
ВР
21
Ilari Kangasniemi
ЦЗ
24
Julius Tauriainen
ЦЗ
20
Joonas Kekarainen
ЦП
23
Antoin Loic Essomba Bikoula
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Главный тренер
Веса Васара
Статистика матча Ильвес - Интер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Эль-Эмара
(Хельсинки)
Стадион:
Tammela Stadium, Tampere
Посещаемость:
4888
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1 : 0
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