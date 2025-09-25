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Расписание матчей
Узбекистан. Кубок
Пахтакор - Динамо Сам
Пахтакор - Динамо Сам: обзор матча 25 сентября 2025
Пахтакор
25.09.2025, четверг, 16:00
Узбекистан. Кубок, 1/2 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Динамо Сам
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Пахтакор - Динамо Сам
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
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